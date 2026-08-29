İETT otobüsü kazası: 2 kişi öldü, 1'i ağır 16 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü, 1'i ağır 16 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin şerit değiştirmek için otobüsün önüne doğru manevra yapan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsünün, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarptığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, şerit değiştirmek için otobüsün önüne doğru manevra yapan otomobilin sürücüsü R.S.F. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Ayrıca, polis ekiplerinin çalışmasında şüpheliye ve kazada yaralanan, hastanede tedavisi devam eden İETT otobüsünün şoförüne yapılan testlerde alkol çıkmadığı öğrenildi. Kaza araç kamerasında Öte yandan kazanın araç içi kamera görüntülerine ulaşıldı. Kayıtlarda aynı istikamette seyreden otomobilin şerit değiştirmek için İETT otobüsünün önüne doğru manevra yaptığı, araca çarpmamak amacıyla sağa yöneldikten sonra kontrolden çıkan otobüsün sitenin önündeki kaldırımı da aşarak bahçe duvarına çarptığı görülüyor. AA

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