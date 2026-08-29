İlaca otomatik zam dönemi

Sağlık Bakanlığı’nın yeni düzenlemesiyle ilaç fiyatları Euro kurundaki dönemsel değişikliklere göre firmaların başvurusuna gerek kalmadan güncellenecek.

İlaçların güncellenen fiyatları her cuma açıklanacak ve bu fiyatlar bir sonraki salı gününden itibaren geçerli olacak. “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ” ile ilaç fiyatlarında yapılan otomatik güncelleme ile euro kurundaki dönemsel değişimler firmaların ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmadan ilaç fiyatlarına yansıtılacak. İlaç fiyatlarının hesaplanmasında Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan referans ülkeler olacak. Fiyat hesaplamalarında Euro esas alınacak. Haber Merkezi AA

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