'Biraz yorulduysan, durmanın zamanı gelmiştir'

17 Mayıs 2026, Pazar 18:19
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve havaların ısınmasıyla birlikte tatil yapmayı planlayan sürücülerin, yola çıkmadan önce araçlarının bakımını yaptırmaları ve trafik kurallarına uyarak seyahat etmeleri önem taşıyor.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Mehmet Yiğiner, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve havaların ısınmasıyla çok sayıda vatandaşın seyahat planı yaptığını söyledi.

Vatandaşların, tatil beldelerine ya da memleketlerine doğru yola çıkmaya hazırlandığını belirten Yiğiner, 9 günlük tatilde, şehirler arası yollarda özel araç sayısının artacağına, bu durumun kara yollarında trafik yoğunluğuna neden olacağına işaret etti.

Yiğiner, kara yollarında oluşacak hareketliliğin, kaza riskini de artırabileceği uyarısında bulunarak, "Bayram tatilinde güvenli bir yolculuk geçirmek için sürücülerimiz yola çıkmadan önce araç bakımını muhakkak yaptırmalı. Yolculuk esnasında trafik ve emniyet kurallarına riayet edilmesi, başta sürücüler olmak üzere bütün yolcuların emniyet kemeri takması büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yolculuk sırasında dikkatli olmanın, trafik kurallarına uymanın ve uykusuz şekilde yola çıkmamanın, kaza riskini azaltacağına dikkati çeken Yiğiner, şöyle konuştu:

"En iyi lastikler ve en güvenli araçlar bile sürücü dikkatinin yerini dolduramaz. Bu nedenle biraz yorulduysan, durmanın zamanı gelmiştir. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun Eskişehir Sivrihisar, Konya Kulu, Kırşehir ve Kırıkkale tesislerinde, 9 günlük bayram tatili boyunca sınırsız ve ücretsiz çay ikramı yapılacak. Sürücülerimiz ve aileleri, tesislerimizdeki dinlenme alanlarından, tuvalet ve mescitlerden yararlanabilecek. Arabadan in, bir çay al, biraz dinlen. Sonra yoluna güvenle devam et."

Yiğiner, trafiğe çıkmadan önce sürücülerin, araç bakımlarını yaptırmalarını hatırlatarak, "Yolda oluşabilecek lastik patlaması riskine karşı araçta yedek lastik, ilk yardım seti, bijon anahtarı, reflektör ve çekme halatı bulundurulmalı. Tüm bunların yanı sıra olası bir tehlikenin önüne geçebilmek için yasal hız limitlerine de mutlaka ama mutlaka uyulmalı." ifadelerini kullandı.

AA

