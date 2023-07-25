İstanbul’da taksi başına 837 yolcu düşüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı verilerine göre, kentte taksi başına 837 kişi düşüyor. Bu sayı Paris’te 366, New York’ta 309, Singapur’da 207 kişi.

İstanbul’daki şikayetlerin yüzde 59,53’ü de yol ve yolcu seçilmesinden oluşuyor. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, İstanbul’da taksi sorununa ilişkin bugün bir veri yayınladı. İstanbul’da 15 milyon 907 bin 951 nüfusa karşılık 19 bin 16 taksi olduğu belirtildi. Taksi başına 837 kişi düşerken Paris’te bu sayının 366, New York’ta 309, Singapur’da da 207 olduğu aktarıldı. Haber Merkezi

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