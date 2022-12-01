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İşte yenilenen AŞTİ

01 Aralık 2022, Perşembe 19:00
Türkiye’nin en büyük otobüs terminallerinden biri olan AŞTİ’de yıllar sonra başlatılan yenileme çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. ekonomik ömrünü tamamlayan ısıtma, yangın merdivenleri, oturma grupları ve havalandırma sistemleri yenilendi.

AHMET TERZİ - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, her gün on binlerce vatandaşın kullandığı AŞTİ’nin modern ve konforlu bir görünüme kavuşması için başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında AŞTİ; toplantı alanı, ofis, kütüphane, sergi alanı ve çocuk oyun alanlarıyla yepyeni bir görünüme kavuştu. Türkiye’nin en büyük otobüs terminallerinden biri olan AŞTİ’de yıllar sonra başlatılan yenileme çalışmalarının ilk etabında; ekonomik ömrünü tamamlayan ısıtma, yangın merdivenleri, oturma grupları, tavan aydınlatma ve havalandırma sistemleri tek tek yenilendi.

YENİ BÜFELER ESNAFLA BULUŞTU 

İkinci etap çalışmaları kapsamında ise AŞTİ’nin giden yolcu katındaki mevcut büfeler kaldırılarak yerlerine 26 adet büfe yapıldı ve yan kanatlarda boşaltılan gişe yerlerine 10 dükkân tahsis edildi. Yenileme çalışmalarının ardından daha modern ve konforlu bir hâle getirilen büfeler, esnafla buluşturuldu. Otobüs yazıhaneleri de vatandaşların ulaşımı ve yoğunluk bölgelerine göre yeniden düzenlendi. Toplam 8 milyon 920 bin TL maliyetle yenilenen otobüs yazıhaneleri ve büfeler daha işlevsel bir hâle getirilmiş oldu. 

ÖĞRENCİLER İÇİN DERS ÇALIŞMA SALONU

Yenilemenin üçüncü etabında gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte AŞTİ’ye; seyahat temalı bir kütüphane, üniversite öğrencilerinin kullanabileceği bir de ders çalışma salonu, günlük kiralık ofis, toplantı salonları, sergi ve gösteri salonu ile çocuk oyun alanları yapıldı. 

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ KURULACAK 

Dünyanın dört bir tarafından seyahat eden vatandaşları ağırlayan AŞTİ’nin 20 bin metrekarelik çatı alanının 14 bin 500 metrekarelik kısmına ise güneş enerji sistemi (GES) kurulması için çalışmalar sürüyor. GES projesi ile terminalin tükettiği enerjinin yüzde 40’ını güneş enerjisinden karşılayarak tasarruf etmesi sağlanacak. Çatının yenileme çalışmalarında ise yüzde 85 seviyesine gelindi. 

AŞTİ YENİ YÜZÜYLE AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR 

BUGSAŞ Genel Müdürü Vecihi Halil İyigün hem gelen yolcu hem giden yolcu katında bulunan büfe ve stantları belli bir esasa göre daha düzgün ve kullanılabilir bir alana taşımaya devam ettiklerini belirterek, “Giden yolcu katında 12 büfe ve toplam 5 standın yerleri de hazırlandı, esnafımız taşınma işlemini de tamamladı. Giden yolcu katının inşaatı ise devam etmekte, yeni yıla girmeden tamamlayarak hizmete açacağız” dedi. Bilet satış gişelerinin üstünde bulunan boş alanı da değerlendirerek sosyal alan hâline getirdiklerini kaydeden İyigün, “Bu çalışmayı da tamamladık. Sadece açılış için gün sayıyoruz. Bu sosyal alan içerisinde çocuk oyun alanı, sergi alanı, okuma alanı ve kütüphane, 6 bölümlü toplantı alanımız mevcut” ifadelerini kullandı. 

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