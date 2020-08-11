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12 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Kırkpınar'a bu şekilde hazırlanıyor

11 Ağustos 2020, Salı 17:00
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki güreşçi Kerem Kahya, Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde "küçük orta küçük boy" kategorisinde birinci olan ve performansıyla göz dolduran Kerem Kahya, Bilim Kurulunun sunacağı görüşler doğrultusunda eylül ayında yapılması planlanan 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne yoğun tempoyla hazırlanıyor.

Babasının tarlasında karpuz toplayarak kondisyon kazanan Kerem, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste birincilik kürsüsüne çıkarak altın kemerin daimi sahibi olan Ahmet Taşçı'yı örnek alıyor.

Kerem Kahya, altın kemer sahibi olmak istediğini söyledi.

Karamürselli altın kemer sahibi başpehlivanlar Aydın Demir ve Ahmet Taşçı gibi başarılı bir sporcu olmak istediğini belirten Kerem, antrenörü Engin Çınar önderliğinde tarlada karpuz toplayarak hem fizik ve kondisyon antrenmanları yaptığını hem de babasına yardımcı olduğunu kaydetti.

Çalışmalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sürdürdüğünü dile getiren Kerem, "Kırkpınar güreşlerinin yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil. Bilim Kurulunun da açıklayacağı veriler ışığında ortada bir risk olmaması durumunda sonbaharda yapılabileceğini düşünüyorum. Sosyal izolasyon nedeniyle sınırlı çalışmalar yapabiliyorum. Yağlı güreş bir temas sporu. Sosyal mesafeyi koruduğumuz için antrenmanlarımız belli çerçevede oluyor. Hazırlığımı sürdürüyorum. Kırkpınar'da atmosfer çok farklı. Bu şartlar zor gibi görünüyor. Gönül ister ki zamanında yapılsın." diye konuştu.

Genç güreşçi Kerem, Kırkpınar'a iddialı hazırlandığını vurgulayarak, "Ahmet Taşçı ve Aydın Demir gibi altın kemeri memleketime getirmek için uğraş veriyorum." diye konuştu.

AA

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