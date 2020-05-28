Mersin'de de 'sosyal mesafe'ler belirleniyor

Mersin'de sahil bandında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 2,5 metre mesafe olan çemberler çizildi.

Mersin'de sahil bandında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında pek çok şehirdede de uygulamaya geçirildiği gibi sosyal mesafe kuralına uyulması için "sosyal mesafe" çemberi çizildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çalışmaları kapsamında, sahil bandındaki Kültürpark'ta çimlere zarar vermeyen boya ile 3 metre çapında, aralarında 2,5 metre mesafe olan çemberler çizdi. Yürüyüş yoluna sarı çizgiler de eklenerek 2 metrelik sosyal mesafe kuralına dikkat çekildi. Ekiplerin, ihtiyaç halinde çalışmayı tekrarlayacağı belirtildi. AA

Okunma Sayısı: 179

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.