"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Iğdır'da arı saldırısı: 400 küçükbaş hayvan telef oldu

04 Mayıs 2026, Pazartesi 10:45
Iğdır'da arıların saldırdığı sürünün birbirini ezmesi sonucu ilk belirlemelere göre 400 küçükbaş hayvan telef oldu. Arı saldırısı sonucu 5 kişi de yaralandı.

Hakmehmet köyü ile Ağaver köyü arasından yaylaya gitmek için yola çıkan Çetin Naral’a ait 4 bin küçükbaş hayvan, arazideki 200 arı kovanının bulunduğu yerden geçince arıların saldırısına uğradı.

Korkuyla kaçmaya başlayan koyun ve kuzular, buradaki sulama kanalının altındaki boşluğa düşerek birbirlerini ezdi.

Yaşanan olay sonucu ilk belirlemelere göre 400 koyun telef oldu.

Arı saldırıları esnasında yaralanan 5 kişi de Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Olayın gerçekleştiği bölgede, yarın Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile jandarma ekiplerince detaylı tespit yapılacak.

Olayın yaşandığı sırada bölgede bulunan İsmail Naral, "Sürü dağa gidecekti. Burada arı kovanlarının içine girdi. Dolu vurmuş gibi etraflarında dönüp ezilerek, boğularak ölmüşler. Böyle bir şey olacağını bilemedik. Arılar vardı, gördük ama bu yoldan gidince bunun olacağını düşünmedik. Arı vurmadı, bu ezilme sonucu oldu." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 345
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu

    Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması başlamasına saatler kala ertelendi

    Tarlalara bereket yağdı

    Sanchez, Ankara'dan ayrıldı

    Kitap okuyan kâinatı okur

    Neptün ile Jüpiter'in 10 katı 27 yeni potansiyel gezegen keşfedildi

    Gazeteciler ağır baskı altında

    640 bin Suriyeli ülkesine döndü

    Trump, ‘korsan’lıkla övündü

    Gültekin Uysal’dan gazetemize ziyaret

    Bu ekonomi ile aile nasıl korunacak?

    Bir yanda gözü doymayanlar bir yanda karnı doymayanlar

    Iğdır'da arı saldırısı: 400 küçükbaş hayvan telef oldu

    Hesaplar tutmuyor, millet eziliyor

    Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

    Tarsus'da yapay zeka destekli topraksız serada beyaz çilek üretildi

    Bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

    Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde "Filistinli gazetecilerin korunması için uluslararası eylem" çağrısı

    İsrail mahkemesi alıkoyduğu 2 aktivistin gözaltı süresini uzattı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Iğdır'da arı saldırısı: 400 küçükbaş hayvan telef oldu
    Genel

    Kitap okuyan kâinatı okur
    Genel

    Sanchez, Ankara'dan ayrıldı
    Genel

    Trump, ‘korsan’lıkla övündü
    Genel

    Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu
    Genel

    Tarlalara bereket yağdı
    Genel

    Gültekin Uysal’dan gazetemize ziyaret
    Genel

    Neptün ile Jüpiter'in 10 katı 27 yeni potansiyel gezegen keşfedildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.