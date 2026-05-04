Gazeteciler ağır baskı altında

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde TGC, gazetecilerin baskı, sansür ve tutuklamalarla karşı karşıya olduğunu belirterek hür basın çağrısı yaptı.

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, “Cezaevindeki gazetecileri serbest bırakın, haberin serbest dolaşımını engellemeyin” çağrısında bulundu.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1993 yılında aldığı kararla Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kabul edilen 3 Mayıs’ı bu yıl da gazeteciler olarak, işsizlik, sansür, oto sansür, tehdit, fiziksel saldırı, haksız gözaltı ve tutuklulukların sebep olduğu ağır baskı ortamında karşılıyoruz. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün (RSF) 2026 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre Türkiye, 180 ülke arasında 159. sıradan 163. sıraya gerileyerek basın hürriyetinin en kısıtlı olduğu ülkelerden biri haline gelmiştir.”

DEZENFORMASYON YASASI GAZETECİLERE KARŞI KULLANILIYOR

“Türkiye’de gazetecilere yönelik keyfî adlî soruşturmalar, gözaltı ve tutuklamalar tırmanmaktadır” denilen açıklamada, “Türk Ceza Kanunu’nun ‘Dezenformasyon Yasası’ olarak bilinen 217/A maddesi gazetecilere karşı kötüye kullanılmaktadır. Dezenformasyon Yasası’yla iktidar temsilcilerinin yapmadığı her açıklama, yanlış bilgi sayılabilmekte ve bunu haberleştiren gazeteciler kolaylıkla tutuklanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

CEZASIZLIK UYGULAMASI SÜRÜYOR

Bir gazetecinin yaptığı haber sebebiyle tehdit edilmesi, fiziksel saldırıya uğraması ve saldırganların cezasız kalmasının; yalnızca gazetecilere değil, halkın haber alma hakkına yönelik bir tehdit olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Gazetecilerin hazırladığı araştırma dosyalarının ekonomik ya da siyasî kaygılar uğruna yayımlanamadığı bir ortam, demokratik toplum düzeni açısından ciddi bir sıkıntı oluşturmaktadır... Bu nedenle cezaevindeki gazetecilerin serbest bırakılmasını ve haberin serbest dolaşımının engellenmemesi çağrımızı tekrarlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul - Anka