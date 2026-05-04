"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Gazeteciler ağır baskı altında

04 Mayıs 2026, Pazartesi 11:07
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde TGC, gazetecilerin baskı, sansür ve tutuklamalarla karşı karşıya olduğunu belirterek hür basın çağrısı yaptı.

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, “Cezaevindeki gazetecileri serbest bırakın, haberin serbest dolaşımını engellemeyin” çağrısında bulundu. 

Açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1993 yılında aldığı kararla Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kabul edilen 3 Mayıs’ı bu yıl da gazeteciler olarak, işsizlik, sansür, oto sansür, tehdit, fiziksel saldırı, haksız gözaltı ve tutuklulukların sebep olduğu ağır baskı ortamında karşılıyoruz. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün (RSF) 2026 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre Türkiye, 180 ülke arasında 159. sıradan 163. sıraya gerileyerek basın hürriyetinin en kısıtlı olduğu ülkelerden biri haline gelmiştir.”

DEZENFORMASYON YASASI GAZETECİLERE KARŞI KULLANILIYOR 

“Türkiye’de gazetecilere yönelik keyfî adlî soruşturmalar, gözaltı ve tutuklamalar tırmanmaktadır” denilen açıklamada, “Türk Ceza Kanunu’nun ‘Dezenformasyon Yasası’ olarak bilinen 217/A maddesi gazetecilere karşı kötüye kullanılmaktadır. Dezenformasyon Yasası’yla iktidar temsilcilerinin yapmadığı her açıklama, yanlış bilgi sayılabilmekte ve bunu haberleştiren gazeteciler kolaylıkla tutuklanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

CEZASIZLIK UYGULAMASI SÜRÜYOR

Bir gazetecinin yaptığı haber sebebiyle tehdit edilmesi, fiziksel saldırıya uğraması ve saldırganların cezasız kalmasının; yalnızca gazetecilere değil, halkın haber alma hakkına yönelik bir tehdit olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Gazetecilerin hazırladığı araştırma dosyalarının ekonomik ya da siyasî kaygılar uğruna yayımlanamadığı bir ortam, demokratik toplum düzeni açısından ciddi bir sıkıntı oluşturmaktadır... Bu nedenle cezaevindeki gazetecilerin serbest bırakılmasını ve haberin serbest dolaşımının engellenmemesi çağrımızı tekrarlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul - Anka

Okunma Sayısı: 253
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Hüseyin ilhan

    4.05.2026 12:05:35

    Gazetecilik milletin ülkede olup-bitenlerden,hakkın da lehine,aleyhine yapılan kanun değişiklikleri dahil hür başından haber edinme hakkını kullanabilmesidir. Geçmişte NAZİ ALMANYA'SI,SSCB benzeri otoriter,baskıcı idarelerin beyin yıkama faaliyeti aparatı olan anlayış ile hür basın olmadığını okuduk,şahit olduk. 21 Asır olmuş AKPMHP iktidarı milletine köhne, çağrısı İslama ve insanlığa yakışmayan bu ceberrutlugu dayatıyor. Bre vicdansızlar bakın ne NAZI ne de SSCB diktatörlüğü zorbalığı kaldı. Yakındır sizin ahiriniz.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu

Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması başlamasına saatler kala ertelendi

Tarlalara bereket yağdı

Sanchez, Ankara'dan ayrıldı

Kitap okuyan kâinatı okur

Neptün ile Jüpiter'in 10 katı 27 yeni potansiyel gezegen keşfedildi

Gazeteciler ağır baskı altında

640 bin Suriyeli ülkesine döndü

Trump, ‘korsan’lıkla övündü

Gültekin Uysal’dan gazetemize ziyaret

Bu ekonomi ile aile nasıl korunacak?

Bir yanda gözü doymayanlar bir yanda karnı doymayanlar

Iğdır'da arı saldırısı: 400 küçükbaş hayvan telef oldu

Hesaplar tutmuyor, millet eziliyor

Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Tarsus'da yapay zeka destekli topraksız serada beyaz çilek üretildi

Bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde "Filistinli gazetecilerin korunması için uluslararası eylem" çağrısı

İsrail mahkemesi alıkoyduğu 2 aktivistin gözaltı süresini uzattı

En Çok Okunanlar

Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Nurdan Katreler
Genel

Iğdır'da arı saldırısı: 400 küçükbaş hayvan telef oldu
Genel

Kitap okuyan kâinatı okur
Genel

Sanchez, Ankara'dan ayrıldı
Genel

Trump, ‘korsan’lıkla övündü
Genel

Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu
Genel

Tarlalara bereket yağdı
Genel

Gültekin Uysal’dan gazetemize ziyaret
Genel

Neptün ile Jüpiter'in 10 katı 27 yeni potansiyel gezegen keşfedildi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.