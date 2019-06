Sarıkamış eşsiz güzellikleriyle gezginlerin uğrak yeri

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan ve kış mevsiminin uzun sürdüğü 2 bin 200 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesi haziran ayında canlanarak eşsiz güzelliklere büründü.

Sarıçam ormanlarıyla çevrili, doğal güzellikleri ve yaban hayatının yanı sıra 2 bin 500 rakımlı Sulu Dere, Acısu ve Keklik Vadisi'nde açan laleler ile sarı, beyaz, mor renkteki çiçekler, renk cümbüşü oluşturdu.

Keklik Vadisi'ndeki küçük şelaleler, çiçeklere konan rengarenk kelebekler, yavrularına yüzme öğreten angutlar, canlanan doğanın bütün güzelliklerini sergiliyor.

KuzeyDoğa Derneği Başkanı, Utah ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, haziran ayının Sarıkamış'ın en güzel zamanı olduğunu belirterek, büyükşehirlerde, Kars bölgesinde sıcaklardan bunalan insanlar için Sarıkamış'ın şu anda adeta bir cennet olduğunu söyledi.

Şekercioğlu, doğanın canlılığını yaşamak ve bu güzellikleri görmek için ideal bir zaman olduğunu vurgulayarak, "Her taraf yabani çiçeklerle dolu, yemyeşil. Kelebekler bu çiçeklere geliyor, kuşlar kelebekleri yiyor. İşte boz ayısı, kurdu, vaşağı farklı farklı her türden canlı Sarıkamış'ta şu an ormanlarda, çayırlarda, nehirlerde, sulak alanlarda ilkbaharı, yazı karşıladı." diye konuştu.

"Dünya çapında önemli 35 biyoçeşitlilik Sarıkamış'ta buluşuyor"

Sarıkamış'ın yalnızca kışın değil her mevsim başka güzelliğe büründüğünü ifade eden Şekercioğlu, "Sarıkamış, Kars artık kış turizmiyle Doğu Ekspresi'yle gündemde ama sadece kışın değil burası ilkbaharda ayrı güzel, yazın ayrı güzel. Özellikle doğaseverleri, ekoturistleri, doğa yürüyüşçülerini, kampçıları, kuş gözlemcilerini, doğa fotoğrafçılarını, kelebek meraklılarını, geceleri yıldızları görmek isteyen amatör astronomları ben Sarıkamış'a davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Şekercioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaten KuzeyDoğa Derneği olarak ekibimizle 2003 yılından bu yana burada çalışmamızın en önemli sebeplerinden biri de buradaki eşsiz doğa. Dünya çapında önemli 35 biyoçeşitlilik sıcak noktası Sarıkamış'ta buluşuyor. İran, Anadolu'nun sıcak noktası ve Kafkasların sıcak noktası buradadır. Bütün vatandaşlarımız Sarıkamış'a gelsin, buranın eşsiz doğasının tadını çıkasın."