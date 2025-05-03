Sarıyer'de çöken yol trafiğe kapatıldı - Doğal gaz akışını kesildi

Sarıyer'de gece saatlerinde çökme meydana gelen Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı.

Maslak'ta Eski Büyükdere Caddesi'nde bir inşaat sahasının hemen yanında bulunan yol çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolun iki şeridinde oluşan çukurun etrafını şeritlerle kapatıp bölgeye uyarı levhaları yerleştirdi. İGDAŞ ekipleri ise çukurda küçük çaplı patlama meydana gelmesi üzerine tedbiren doğal gaz akışını kesti. Trafiğe kapatılan caddede ekiplerin çalışmaları sürüyor. AA

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