Tatil dönüşü trafik kazalarına dikkat

Kurban Bayramı Arefesi ve sonrasında verilen 9 günlük tatilin ilk 5 gününde 31 kişinin öldüğünü bildiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bayram ziyaretlerimizin hüzünle bitmemesi için sürücüler dönüş yolunda yüksek hızdan kaçınarak uykusuz, yorgun olarak asla yola çıkmamalı ve sık sık mola vermeli. Emniyet kemerini ihmal etmemeliyiz” dedi.

Kurban Bayramı tatilinin eve dönüşünde trafik kazası riskine karşı sürücüleri uyaran Palandöken, “Önceki yıllarda yaşanan kazalardan ders almalıyız. Bayram tatilinin son günlerinde kazalar normal zamanın üzerinde yer almakta. Bayram tatilinin ilk 5 gününde yaşanan can kayıplarının, bayramın son günlerinde artmasından endişe etmekteyiz. Bu can kayıplarını önlemek için bayram dönüşlerinde kazalara dur diyelim. Bunun için kurallara harfiyen uyalım ve yüksek hızlardan kaçınalım. Bayram tatili için şehir değiştiren vatandaşlar ise bu kazaları en hafife indirmek için tatilden dönüş için son günü beklememeli” dedi. Ahmet Terzi - Ankara

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