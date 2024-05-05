Orman yangınlarıyla mücadele 20 yıllık yöntemle olmaz

Uzmanlar: orman yangınları konusunda toplumu hazırlamanız gerekir.

Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, havaların ısınmasıyla birlikte her yıl yaşanan orman yangınlarının nedenleri ve alınması gereken önlemlerle ilgili ANKA Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu.

Orman yangılarının yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğuna dikkat çeken Özkara, yangınlarla mücadele konusunda bir çaba olduğunu ancak bunun yetersiz kaldığını belirtti. Özkara, “10 yıl öncesindeki orman yangınları ya da 20 yıl öncesindeki orman yangınlarıyla mücadele ile artık aynı yol ve yöntemle yürüyemez. Çok daha hızlı düşünmeniz, çok daha planlı organize hareket etmeniz ve orman yangınları konusunda toplumu hazırlamanız gerekir. Bu konularda ciddi bir eksiklik olduğunu görüyoruz. Biz bu eksikliği giderecek toplumdaki hassasiyeti arttıracak, duyarlılığı arttıracak çalışmalara önem veriyoruz” dedi.