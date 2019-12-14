Toros Dağlarındaki rampa kazaları önlüyor

Toros Dağlarındaki Pozantı-Tarsus Otoyolu’nda, 2012’de uygulamaya konulan kaçış rampaları, eğimli yolda fren arızası ve lastik patlaması gibi sebeplerle yaşanması muhtemel 167 büyük kazanın önüne geçti.

Güneydoğu ve Doğu Akdeniz’i, Toros Dağları üzerinden İç Anadolu’ya bağlayan otoyolda, 2012’de Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından ilki yapılan, 2014’e kadar sayısı 4’e çıkarılan kaçış rampaları, kazaları önleyen uygulama oldu. Eğimin yer yer yaklaşık yüzde 6’ya kadar çıktığı otoyolda, genellikle fren arızası veya patlayan lastikleri nedeniyle sürücülerin kontrolünü kaybettiği tır, kamyon ve otobüs gibi araçlar, muhtemel büyük kazalara karışmaktan kaçış rampaları sayesinde kurtuldu. Yaklaşık 200 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde, zemini yavaşlamaya yardımcı olması için mucurla kaplı 4 kaçış rampasında, 7 yılda 167 kaza önlendi. Kamyon, tır ve otobüs sürücülerinin adeta “korkulu rüyası” olan fren arızaları ve lastik patlamalarına karşı güvenli duruş imkanı sağlayan rampalar, şoförlerin imdadına yetişip “tehlikeyi ucuz atlatmalarını” sağladı.

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