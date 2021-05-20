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20 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Türkiye'de vaka sayısı 10 binin altında

20 Mayıs 2021, Perşembe 20:34
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı. 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 856 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 41 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 51 milyon 731 bin 883'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 160 bin 423, vefat sayısı 45 bin 626 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Etiketler: Türkiye, vaka sayısı
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