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7 KASIM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Uzungöl’de HES’e karşıyız

07 Kasım 2024, Perşembe
HES PROJESİNE KARŞI NÖBETTE OLAN UZUNGÖL VE TAŞKIRANLI YURTTAŞLAR, DİRENME KONUSUNDA KARARLI OLDUKLARINI BELİRTEREK, “BİZİM BURADA CAN TEHLİKEMİZ VAR. DOĞAMIZI KATLEDİYORLAR. AYIPTIR, GÜNAHTIR” DEDİ.

Trabzon Uzungöl’de gerçekleştirilmesi planlanan HES projesine karşı yurttaşların başlattığı nöbet devam ediyor. HES projesine karşı nöbette olan Uzungöl ve Taşkıranlı yurttaşlar, direnme konusunda kararlı olduklarını belirtti. Yurttaşlar, HES projesine neden karşı olduklarını şu sözlerle anlattı: Emine Soylu: “Biz bu HES’e karşıyız suyumuzu istiyoruz bir de can tehlikemiz var en önemli o can tehlikemiz var, bunun önlemini almadan sakın ve sakın buraya teşebbüs etmesinler onu istiyoruz hepimiz.” Alime Soylu: “HES’e karşıyız bizim evlerde afet alanı istemiyoruz suyumuzu da vermek istemiyoruz olmaz olmaz, doğamızı katlediyorlar ayıptır günahtır Uzungöl’ e bu hakaretler olmaz vallahi HES’e pes. 

CHP Trabzon Ortahisar Belediye Meclis Üyesi İlker Akıncı: “Buradaki insanlarla bu bölgenin halkıyla beraber bu derelerin suyunu içmiş burada büyümüş burada yetişmiş bu doğal güzelliklerle her zaman onur duymuş insanlar olarak burada yapılmak istenen HES’ karşıyız. Bu Solaklı Vadisi bakanlığın daha önce 36 tane HES projesi oluşturduğu şu anda inşaatı devam eden ve uygulaması tamamlanmış 10 tane HES’in bulunduğu bir alan. Bu dere neredeyse özgür akmayan bir dere, her defasında farklı projelerle can suyunu tüketmiş bir dere” Trabzon - anka nuyor.

AA

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