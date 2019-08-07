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7 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Yaylada piknik şenliği

07 Ağustos 2019, Çarşamba
Uhuvvet duygusunun gelişmesi için düzenlenen Çorum pikniği, yediden yetmişe okuyucularımızı buluşturdu.

Geçtiğimiz günlerde Çorum Kargı ilçesi yaylasında düzenlenen piknik, Nur hadimlerinin kaynaşmasına vesile oldu. Çorum, Kırıkkale, Kastamonu, Ankara, İstanbul, Gebze, Yozgat, Tokat, Avustralya, Amasya ve İlçelerinden gelen, Nur kahramanları, sabahın erken saatlerinden itibaren piknik alanına gelmeye başladı.

Yedisinden yetmişine, dededen toruna, hemen her kuşaktan gelen okuyucularımız, Yeni Asya logosu altında, Nurlu, sohbetli, mutlu ve istifadeli bir gün geçirdiler.

Çam ağaçları arasında tefekkür yapıldı

Bir gün öncesinden, Genç kardeşlerin Hamdi, Said, Veysel, Harun, Ahmet, Fatih, Said Er, Enver Hoca v.s. fedakârane hizmetleri ile her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırlıkları yaparak bu güzel hizmetlere vesile oldular. Bu ihlâslı gayretler neticesinde kalabalık insanlar ve gruplarla dolu piknik alanının, Yeni Asya’ya tahsis edilen kısmının her köşesinde, Risale-i Nur’un gölgesi altında, buz gibi yayla suyu ve tavşan kanı çaylar yudumlanırken yapılan sohbet ve muhabbetlerle bir başka anlam kazandı. Ormanın muhteşem çam ağaçlarını süsleyip doyumsuz manzara ve kuş sesleri ile birleşince tefekkür yapıldı. 

Uhuvvete vesile oldu

Piknik, doyumsuz bir kahvaltı ile başladı. Misafir Nur kahramanlarının gelişleri tamamlanınca, Program, Hafız Abinin Kur’ân tilâveti ve Çorum Uhuvvet Vakfı temsilcisi Mehmet Kovancı’nın hoş geldiniz konuşması ve duygulu şiiri ile başladı. Mehmet Ali Kaya’nın Risale-i Nur dersi ile devam etti. Anlatılan hakikatleri, Nur kahramanlarıyla birlikte ağaçlar, taşlar, kuşlar, böcekler ve bütün mahlûkat birlikte huşu içinde dinlediler. Program çay ve abdest molası ile devam etti. Bütün bu güzellikler içinde sabahtan öğleye su gibi aktığı zamanın, öğle vaktinde, yanık bir sesle okunan öğle ezanına müteakiben, bütün varlıkların lisanı halleri ile zikir ve tesbihatı cemaatle eda edildi. Namazın sonunda, önceki akşam vefat eden Çorum Nur talebelerinden Selahattin Cesar için gıyabî cenaze namazı kılındı. Ahirete intikal etmiş merhum, Nur Talebeleri ve geleneksel kargı pikniklerinin ve nur hizmetkârları, başta Şaban Döğen olmak üzere Mustafa Kaya ve Ahmet Kaya Ağabeyler için de duâlar edildi.

Meşveretin önemi konuşuldu

Programın ikinci bölümünde, Seracettin Ağabeyin ikramı maddî gıda ve nimetlerin arz-ı endam ettiği nimet sofralarından istifadeye geçildi. Yemek sonrası ormanın derinliklerine yayılan “Ey bizi nimetleriyle perverde eden Sultanımız....” diye devam eden yemek duâsı, hamd ve yakarmalarına bütün mahlûkat şahitlik etti. Sonra Ali Vapurlu’nun akıcı ve doyumsuz sohbeti ile devam etti. Bugün başta Nur Talebelerinin ve bütün insanlığın problemlerinin çözüm noktası olan “Meşveretin önemi” odaklı şevkli dersi, yağan yağmura rağmen pür dikkatle dinlendi. Yoğun bir katılımla ve verimli bir şekilde geçen geleneksel Kargı pikniği organizasyonunun, cemaatin şahs-ı mânevî ve uhuvvet duygusunun gelişmesine fevkalâde müsbet katkısı olduğu ve levh-i mahfuzda ebedî ve sermedî manzaralar defterine kaydedildiği ümit ve temennilerinin dile getirilmesiyle program sona erdi. 

KENAN TOPRAKÇI - ÇORUM

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