"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 AĞUSTOS 2024 PAZAR - YIL: 55

Yere çöp atmanın cezası 14 bin lira

01 Ağustos 2024, Perşembe 17:11
Bolu’da, yere çekirdek kabuğu, sigara izmariti veya çöp atanlara 14 bin 407 liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Bolu Belediye Başkanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, geçen 5 yılda Bolu’nun Türkiye’nin en temiz şehri olduğu belirtildi. Bolu’nun temiz kalması yönünde de kararlı olunduğu vurgulanan paylaşımda, “Yarından itibaren; sokak, cadde, kaldırım ve parklara, çekirdek kabuğu, izmarit veya çöp atanlara ayrım yapmaksızın 593 liradan 14 bin 407 liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır.” ifadesi kullanıldı.

 

AA

Okunma Sayısı: 200
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa’da İsrail’e silah satışına karşı 34 bin imza

    Sudan için “acil önlem” çağrısı

    Gençler geleceğini yurt dışında görüyor

    Üreticide 6 lira olan havuç markette 31 liraya satılıyor

    Doğal gaz zammı 5 yılda yüzde 500’e dayandı

    Meşal: Pazarlık yapmayacağız ve İsrail’i tanımayacağız

    Betonlaşma tarımı bitiriyor

    Instagram yasağı e-ticareti de vuracak

    Galatasaray'ı 5-0 yenen Beşiktaş Süper Kupa'nın sahibi oldu

    ABD’de çocuk intiharları artıyor

    23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi

    “Çiftçinin anası ağlıyor”

    'İsrail işgali altında Müslümanların ibadet özgürlüğü yok'

    Zam değil zulüm

    Maduro: Şiddet olaylarında 2 asker öldü, 120 güvenlik görevlisi yaralandı

    Pentagon, "İsrail'in güvenliği" için alarma geçti!

    ABD Gizli Servisi "başarısızlığını" kabul etti

    Hava yolu şirketleri İsrail ve Lübnan'a uçuşlarını durdurdu

    Sarayın harcamaları yüzde 176.8 arttı

    THY, İran uçuşlarını yarına erteledi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zor zamanda dik durabilmek
    Ahmet BATTAL

    AYM keyfi yönetime “dur” diyor
    Risale-i Nur'dan

    Ey âlem-i İslâm! Uyan, Kur’ân’a sarıl
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Zeynep ÇAKIR

    Ne çok aldanıyoruz
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman’ın çocukluğu - 3
    Faruk ÇAKIR

    Hangi ‘tuzak’ daha tehlikeli?
    Sami CEBECİ

    Kıyametten önce mutlaka dünya barışı yapılmalıdır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    Siyasette yaz harareti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.