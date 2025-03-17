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17 MART 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Yurt geneli soğuk ve yağışlı hava uyarısı - Sıcaklıklar bazı bölgelerde 30 derece birden düşecek

17 Mart 2025, Pazartesi 18:43
Yurt genelinin yarından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi, sıcaklığın bazı bölgelerde 30 derece birden düşmesi bekleniyor.

Haftalık hava durumuna ilişkin açıklamada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, ülke genelinde dün mart ayının sıcaklık rekorunun kırıldığına dikkati çekti.

Acar, "Tüm yurtta pazar günü çok yüksek sıcaklıklar ölçtük. Örneğin Samsun'un Terme ilçesinde 36 derece ölçüldü ki bu temmuz, ağustos sıcağıdır. Ancak yarından itibaren bu sıcaklıklar 30 derece birden düşecek." bilgisini paylaştı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin yarından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini belirten Acar, İç Anadolu Bölgesi ve doğu kesimlerde kar, batı kesimlerde ise yağmur ve sağanak beklendiğini söyledi.

Acar, üç büyükşehirdeki hava tahmine ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Ankara'da çarşamba ve perşembe günlerinde hafif şekilde kar yağışı bekliyoruz. Hayatı etkileyecek bir durum gibi gözükmüyor. İstanbul'da ise kar yağışı beklemiyoruz. İstanbul'daki yağışlar, sağanak ve gök gürültülü şeklinde olacak. İzmir'de de yağışların sağanak ve gök gürültülü şeklinde olma ihtimali var."

Ülke genelinde fırtına beklentisinin bulunduğunu da aktaran Acar, "2-3 gün boyunca denizlerimizde rüzgar, kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Yine Doğu Anadolu Bölgesi'nde, İç Anadolu Bölgesi'nde, Akdeniz'in Toroslar mevkisinde ve Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın fırtına şeklinde eseceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Soğuk hava 23 Mart'tan itibaren ülkeyi terk edecek

Yağışlı ve soğuk havanın 23 Mart'tan itibaren ülkeyi terk etmesinin beklendiğini dile getiren Acar, "Ramazan Bayramı'nın ilk günlerinde sıcak bir bayram geçireceğiz. Ancak ilerleyen günlerde sağanak ve gök gürültülü yağışları göreceğimizi tahmin ediyoruz." dedi.

Acar, Marmara'da, Ege ve İç Ege'de, Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu Bölgesi'nde, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai faaliyetlerin başladığı yerlerde, çarşamba gününden itibaren zirai don tehlikesinin bulunduğunu kaydetti.​​​​​​​

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Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, Marmara, kuzey Ege ve Orta Karadeniz'de kuzey, Doğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Çarşamba günü Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, İç Anadolu'nun güneyinin yüksekleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminde ise kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına bekleniyor.

Batı ve iç kesimler için zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yarın gece saatlerinden itibaren zirai don bekleniyor.

Çarşamba, perşembe ve cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı öngörülen zirai don hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar, fırtına ve zirai don uyarısı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada da 19 Mart Çarşamba sabah saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.

Salı günü gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin çarşamba, perşembe ve cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

İzmir için zirai don uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir'in doğu ilçelerinde 18 Mart Salı gece saatlerinden itibaren zirai don bekleniyor.

Çarşamba, perşembe ve cuma günleri gece ve sabah saatlerinde hafif, yer yer orta kuvvette olacağı öngörülen zirai don hadisesine karşı tedbirli olunması istendi.

AA

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