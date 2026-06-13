Abdülmecid Ünlükul’u rahmetle yâd ediyoruz

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursî'nin kardeşi olan merhum âlim Abdülmecid Ünlükul, vefatının 59. Yıl dönümünde dualarla yâd edildi.

Risale-i Nur'dan: Öz kardeşim ve en birinci bir talebem: Abdülmecid Torunu Seyda Ünlükul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dedesi Abdülmecid Ünlükul'u rahmet, minnet ve dualarla andı. Ünlükul, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Vefatının 59. Yıl dönümünde bir ilim ve vefa timsali: Dedem Abdülmecid Nursi (Ünlükul) Takvimler 11 Haziran 1967'yi gösterdiğinde, 83 yıllık çile, sabır ve ilim dolu ömrünü tamamlayarak dâr-ı bekaya irtihal etmiştir. Naaşı, Konya'da Hazret-i Mevlâna Türbesi'nin hemen karşısında yer alan tarihi Üçler Mezarlığı'na defnedilmiştir. Cenaze merasiminde dönemin meşhur Konya Müftüsü Tahir Büyükkörükçü, musalla taşının başında onun ilmî derecesini şu tarihî sözlerle anlatmıştır: "Muhterem cemaat, bugün bir âlim ölmedi, bir âlem öldü!" Peygamber Efendimizin (asm) "Âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir" Hadis-i Şerif'inin adeta bir tezahürü olan bu söz, Abdülmecid Ünlükul'un ardında bıraktığı o büyük manevî boşluğun en güzel özetidir. Vefatının 59. Yıl dönümünde büyük âlim Dedem Abdülmecid Ünlükul’u sonsuz rahmet, minnet ve dualarla yâd ediyoruz. Ruhuna el-Fatiha...

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