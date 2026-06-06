Mehmed Kayalar’ı rahmetle yâd ediyoruz

Risale-i Nur'un kahraman talebelerinden merhum Mehmed Kayalar, 1914 doğumlu olup aslen Konyalı’dır. Dedesi Selanik’in Kayalar kasabasında dünyaya gelmiştir.

Babası Mahmut Efendi, annesi Hüsnü Şah Hatun idi. Türk-Yunan devletlerinin göç anlaşmasına göre ailesi ile birlikte Erzincan’a getirilirler. İlk tahsilini Erzincan’da tamamlar. 1937 yılında Askerî Harp Okulu’nu bitirerek ordu saflarına katılır. Konya, Susurluk, Kemalpaşa, Uşak, Bingöl ve Diyarbakır illerinde vazifeler yapar.

Dünyayı ayaklar altına aldı

Mehmed Kayalar, takriben 1942 yılında Risale-i Nur eserleri ile ve 1950’de Bediüzzaman Hazretleri ile tanışır. Üstad Hazretleri ile görüşmeleri üç veya dört kez olmuştur. İkinci görüşmesinde emekli olmaya karar vermiş, Üstad ise aile efradını nazara alarak göreve devam etmesini arzu etmiştir. Ancak o, Üstada bir telgraf çekip ‘Affınıza sığınarak emekliliğimi istedim’ demiştir. Üstad Hazretleri telgrafı aldığında, hemen ayağa kalkarak talebelerinin önünde ‘Kardeşim Mehmed Kayalar, şimdi dünyayı ayağının altına aldı. Maşallah, barekallah’ demiştir. Önyüzbaşı rütbesinde iken, 1952 yılında emekli olarak subaylığa veda etmiştir. Vefatına kadar Risale-i Nur hizmetleriyle meşgul olan Mehmed Kayalar, 1 Haziran 1994’te Çiftlikköy’de vefat etmiştir. Kabri Yalova ili Çiftlikköy ilçesi kabristanındadır. Allah rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun.

İstanbul - Seyhan Şentürk