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14 HAZİRAN 2026 PAZAR - YIL: 57

Son Şahitler’den Hüseyin Biçer’e dualarla

13 Haziran 2026, Cumartesi 17:45
1923 yılında Ankara’nın Çamlıdere ilçesi Bayındır köyünde doğan Hüseyin Biçer, hafızlığını küçük yaşlarda tamamladı.

Hafızlık eğitimini köyünde tamamlayan Biçer, daha sonra İstanbul’da dönemin önemli hocalarından tashih-i huruf ve kıraat dersleri alarak hafızlığını ilmî açıdan tekemmül ettirmiştir. Hafızlık diplomasını aldıktan sonra Konya, Ankara Pazar nahiyesi ve Yenimahalle Yakacık köyü gibi farklı yerlerde fahrî imam-hatip olarak görev yapmıştır. Bu süreçte Arapça dersleri de almış, ilim tahsiline devam etmiştir. Yakacık köyü döneminde Risale-i Nur eserleriyle ve Bediüzzaman Said Nursî ile tanışıp görüşme imkânı bulmuştur. (Ağabeyler Anlatıyor/Ömer Özcan) 

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ile görüşen “Son Şahitler” arasında yer alan Hafız Hüseyin Biçer, 95 yaşında vefat etti. 15 Haziran 2018 Cuma günü öğle namazına müteakiben Ankara Yenimahalle Yahyalar Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda, daha önce vefat eden eşi Dürdane Biçer’in yanına defnedildi. Mekânı Cennet olsun. Hüseyin Biçer'i vefatının 8. Yıl dönümünde rahmetle yâd ediyoruz.

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