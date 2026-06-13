Mazlumların avukatı Bekir Berk

Avukat Bekir Berk, 1926 yılında Ordu’nun Uzunhisar nahiyesinin Delikkaya köyünde dünyaya geldi. İlk, orta ve liseyi İstanbul’da bitirdi.

1945-46 öğrenim yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde üniversite eğitim gördü. Üniversiteyi bitirmesinin hemen arkasından stajını yapıp İstanbul barosuna girerek avukatlığa başladı.

Bizi değil davamızı müdafaa et

Bekir Berk 1950’li yılların sonlarına doğru hayatının akışına yön verecek bir dava ile karşılaştı. 1950 yılı sonrasında “Gençlik Rehberi”nin basılıp dağıtılmasıyla tutuklanan bir grup Nur Talebesinin müdafaalarını üstlendi. Avukat Bekir Berk, Nurcular’ın avukatlığını kabul ederek koştuğu Ankara’da, karşısında âdeta Asr-ı Saadetten gelmiş simalar bulmuştu. Sordu: “Sizi buradan kurtarmamı istiyor musunuz?” Hepsi bir ağızdan: “Biz burada yıllarca kalmaya razıyız, siz bizi değil davamızı müdafaa edin. Davamız beraat etsin yeter” dediler. Onların bu sözleri ve hâlleri, Bekir Berk Ağabey’in cesaretine cesaret katmış, kahramanlığını kat kat arttırmıştı.

Kefenini yanında taşıdı

Artık Bekir Berk’in hayatında yeni bir safha açılmıştı. Laikliği dinsizlik olarak anlayıp o şekilde tatbik edenlerin zulmüne maruz kalan masum ve mağdur insanları müdafaa etmek hayatının en büyük gayesi oldu. Bu uğurda büyük bir hukuk mücadelesi başlattı. Yanında taşıdığı kefeniyle Türkiye’nin bir ucundan bir ucuna sayısız kilometreler kat etti. Bediüzzaman’ın hayatta iken vekâletname verdiği tek avukat olan Bekir Berk, Üstadının kendisine verdiği görevi lâyıkıyla yerine getirdi.

Son yılları ve vefatı

15 yıl Nur Talebelerinin avukatlığını yapmıştı. 1971 yılında İzmir Sıkıyönetim Mahkemesi’nce hapis cezasına çarptırılarak hapis cezası aldı. 1973 yılında hapisten çıktıktan sonra, şahsına iftira ve saldırılar arttığı için Risale-i Nur davasına bir zarar gelmesin diye avukatlık mesleğini bırakıp hacca gitti ve Suudi Arabistan’a yerleşti. Burada Cidde Radyosu’nun Türkçe yayınlar bölümünde Risale-i Nur’la ilgili programlar hazırladı. 1988’de hastalandı. 14 Haziran 1992 tarihinde Fatih’teki bir özel hastanede tedavi altında iken 66 yaşında vefat etti. Mezarı, Eyüpsultan Kabristan’ındadır. Vefat yıl dönümünde Av. Bekir Berk’i rahmet ve minnetle anıyoruz. Kabri nur, makamı Cennet olsun. Amin.

“Yaşasın adalet”

Mahkeme heyetine ders verir gibi yaptığı muhteşem müdafaası “Yaşasın adalet! Yaşasın âdil hâkimler!” şeklinde sona erer. Nur Talebeleri ve Risale-i Nur davası beraat etmiştir. Berk, Asrın Müceddidi Bediüzzaman Said Nursî ile tanıştı. Onun hem talebesi, hem de avukatı oldu.