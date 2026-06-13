"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 HAZİRAN 2026 PAZAR - YIL: 57

Mazlumların avukatı Bekir Berk

13 Haziran 2026, Cumartesi 17:39
Avukat Bekir Berk, 1926 yılında Ordu’nun Uzunhisar nahiyesinin Delikkaya köyünde dünyaya geldi. İlk, orta ve liseyi İstanbul’da bitirdi.

1945-46 öğrenim yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde üniversite eğitim gördü. Üniversiteyi bitirmesinin hemen arkasından stajını yapıp İstanbul barosuna girerek avukatlığa başladı.

Bizi değil davamızı müdafaa et

Bekir Berk 1950’li yılların sonlarına doğru hayatının akışına yön verecek bir dava ile karşılaştı. 1950 yılı sonrasında “Gençlik Rehberi”nin basılıp dağıtılmasıyla tutuklanan bir grup Nur Talebesinin müdafaalarını üstlendi. Avukat Bekir Berk, Nurcular’ın avukatlığını kabul ederek koştuğu Ankara’da, karşısında âdeta Asr-ı Saadetten gelmiş simalar bulmuştu. Sordu: “Sizi buradan kurtarmamı istiyor musunuz?” Hepsi bir ağızdan: “Biz burada yıllarca kalmaya razıyız, siz bizi değil davamızı müdafaa edin. Davamız beraat etsin yeter” dediler. Onların bu sözleri ve hâlleri, Bekir Berk Ağabey’in cesaretine cesaret katmış, kahramanlığını kat kat arttırmıştı.

Kefenini yanında taşıdı

Artık Bekir Berk’in hayatında yeni bir safha açılmıştı. Laikliği dinsizlik olarak anlayıp o şekilde tatbik edenlerin zulmüne maruz kalan masum ve mağdur insanları müdafaa etmek hayatının en büyük gayesi oldu. Bu uğurda büyük bir hukuk mücadelesi başlattı. Yanında taşıdığı kefeniyle Türkiye’nin bir ucundan bir ucuna sayısız kilometreler kat etti. Bediüzzaman’ın hayatta iken vekâletname verdiği tek avukat olan Bekir Berk, Üstadının kendisine verdiği görevi lâyıkıyla yerine getirdi. 

Son yılları ve vefatı

15 yıl Nur Talebelerinin avukatlığını yapmıştı. 1971 yılında İzmir Sıkıyönetim Mahkemesi’nce hapis cezasına çarptırılarak hapis cezası aldı. 1973 yılında hapisten çıktıktan sonra, şahsına iftira ve saldırılar arttığı için Risale-i Nur davasına bir zarar gelmesin diye avukatlık mesleğini bırakıp hacca gitti ve Suudi Arabistan’a yerleşti. Burada Cidde Radyosu’nun Türkçe yayınlar bölümünde Risale-i Nur’la ilgili programlar hazırladı. 1988’de hastalandı. 14 Haziran 1992 tarihinde Fatih’teki bir özel hastanede tedavi altında iken 66 yaşında vefat etti.  Mezarı, Eyüpsultan Kabristan’ındadır. Vefat yıl dönümünde Av. Bekir Berk’i rahmet ve minnetle anıyoruz. Kabri nur, makamı Cennet olsun. Amin.

“Yaşasın adalet”

Mahkeme heyetine ders verir gibi yaptığı muhteşem müdafaası “Yaşasın adalet! Yaşasın âdil hâkimler!” şeklinde sona erer. Nur Talebeleri ve Risale-i Nur davası beraat etmiştir. Berk, Asrın Müceddidi Bediüzzaman Said Nursî ile tanıştı. Onun hem talebesi, hem de avukatı oldu.

Okunma Sayısı: 269
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    CNN: ABD ordusu İran'a kara harekatına hazırlanıyordu, Trump durdurdu

    Ay yıldızlı kabirler

    ABD eyalet başsavcıları OpenAI hakkında soruşturma başlattı

    ABD bir utançla daha anılacak: Filistin Futbol Federasyonu Başkanı, Dünya Kupası için ABD'den vize alamadı

    LGS merkezi sınavı yapıldı - MEB soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı

    Doğrulanmamış taşınmaz ve taşıt ilanlarına karşı dikkatli olun!

    Trump 30 kez 'anlaşma yakın' dedi, küresel petrol ihracatında liderlik ABD'ye geçti

    Çocuk işçi dramı

    Faizde Arjantin’i solladık

    5,4 milyon kişi zulümden kaçtı

    Sorulara cevap yok

    Ev alamıyoruz kirada kaldık

    Tüketici de üretici de korunmuyor

    Hukuk ve adalet dünyanın da talebi

    Beyaz et sektöründe ''haksız fiyat artışı'' soruşturması: 32 zanlıdan 28'i yakalandı

    Milli Takım, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya karşısında

    Kritik mineraller hakkında BM'den açıklama

    Silivri Belediyesine operasyon: 17 şüpheli gözaltına alındı - Başkan Bora Balcıoğlu da gözaltında

    Axios: ABD uçakları anlaşma için Avrupa'ya hareket etti - Ateşkes 60 gün daha uzayacak

    En Çok Okunanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.