Allah’ın dediği olur - Sonumuz kara topraktır - Hesap var

Ölüm ve Ahiret Hakkında Kim Ne Demiş?

Allah’ın dediği olur

"Ölümün zamanı, tabiatın temel yasaları, evrenin işleyişi, canlılığın kaynağı gibi alanlarda insanın belirleyici değil bağımlı bir varlık olduğu ifade edilir. Bu çerçevede "Allah'ın dediği olur" cümlesi ontolojik düzeyde anlamlıdır. İnsan doğumu seçemez, ölümü tümüyle kontrol edemez, güneşin doğuşunu değiştiremez, yerçekimini askıya alamaz. Burada İlâhî irade mutlak yaratıcı kudret olarak görünmektedir."

(Yazar Hasan Köse)

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Sonumuz kara topraktır

"Mevlâna der ki: 'Ey insan! Kafdağı kadar yüksek olsan da; kefene sığacak kadar küçüksün. Unutma! Her şeyin bir hesabı var; üzdüğün kadar üzülürsün.” Onun için makamına güvenme, zira sonumuz kara topraktır. Hayırlı amellerle milletine, memleketine faydalı olmaya çalış."

(Hukukçu-yazar İsmail Müftüoğlu)

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Hesap var

"Kiramen katibîn diye bilinen yazıcı melekler, göz kaş işareti ile yapılan alayın, kınamanın bile defterini tutuyor. Değil ki çamura batırılarak yazılan yazıların hesabı olmayacak! Dilin afeti var, elin, gözün afeti var. İnsansın sen, insan kal. Allah’ın 'ahsen-i takvim-en güzel yaratılış' diye nitelediği kıvamda kal. Aşınma, kalbini aşındırma, insanlığını aşındırma…"

(Yazar Ahmet Taşgetiren)