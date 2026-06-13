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Demokrat Nur Talebesi Hamza Emek

13 Haziran 2026, Cumartesi 17:41
Hamza Emek, 1922’de Emirdağ’da doğdu. Üstad Bediüzzaman’la ilk olarak 1944’de, İstanbul Vefa Lisesi’nin son sınıfındayken tanıştı.

Okulu bitirme imtihanları için İstanbul’daki Reşadiye Oteli’nde kalırken, Ömer isimli birisiyle tanıştı. O zat Emirdağ’a ne zaman gideceğini sordu ve ona şöyle söyledi: “Emirdağı’ndaki o büyük zâta, Bediüzzaman derler. Çok büyük bir âlimdir. Gittiğinde onunla tanış, ellerini öp, benim selâmımı söyle. İsmimin Ömer olduğunu ve kendileriyle Şam’da beraber olduğumuzu hatırlat.”

Bediüzzaman ile tanışması

Bu ilk görüşmenin ardından Üstad’a sadakatle bağını devam ettiren Hamza Emek, 27 Mayıs ihtilâlinden sonra Emirdağ’da tutuklanan Nur Talebeleri arasındaydı. Bir müddet Emirdağ ve Bolvadin Hapishaneleri’nde kaldı. Üstad Bediüzzaman’ın siyasette aktif görev verdiği, DP Emirdağ İlçe Teşkilâtı Başkanlığı vazifesini deruhte etmesini tensip ve tavsiye buyurduğu sadık talebelerinden Hamza Emek, o yılları kendi ifadeleriyle şöyle anlatıyor: “Bir gün Üstad benimle birlikte Mehmed Çalışkan’ı çağırdı. Bize ‘Kardaşlarım, sizler benim ve Risale-i Nur’un bedeline Demokrat Parti’ye kaydolun’ diye buyurdu. Bu emir üzerine biz Demokrat Parti’ye kaydolduk. Daha sonra bana Emirdağ Demokrat Parti ilçe başkanlığı teklif edildi.” 1 

Emirdağ Lahikası'nda yer aldı

Hamza Emek, Emirdağ DP İlçe Başkanı olması vasıtasıyla Başbakan Menderes’le Bediüzzaman arasındaki iletişimi sağlamıştır. Bediüzzaman Hazretleri Emirdağ Lâhikası’ndaki bir çok mektubu Hamza Emek Ağabeyimizle o tarihlerde Merhum Başbakan Adnan Menderes’e göndermiştir. Hamza Emek Ağabey bir gün Adnan Menderes'e Üstadın mektubunu götürdüğünde yaşadıklarını şöyle anlatmış: “İçeri girdim, Adnan Menderes beni karşılarına oturttu, oturduğu yerin arka duvarında Kâbe resimli küçük bir duvar seccadesi vardı. Mektubu okudu ve dedi ki: ‘Hoca Efendi Hazretlerine benden çok selâm götür, onun ellerinden öperim. Hoca Efendi Hazretlerine de ki: ‘Biz bu koca DP’de beş kişiyiz, eğer istediğim manada 55 kişi olursak, bu anayasanın üstüne besmele çektireceğim ve onun arzu ve isteklerini hayata geçireceğim, çok zor şartlarda çalışıyoruz, dua etsin, himmetini esirgemesin." 2

 16 Haziran 1990’da vefat eden Son Şahitler’den Hamza Emek Ağabeye Cenâb-ı Hak’tan rahmet ve mağfiret diliyoruz.

Dipnotlar:

1- Yeni Asya, 16 Haziran 2019.

2- Yeni Asya, Halil Uslu, 07.09.2012.

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