Ölüm de mi ticarileşiyor?

Ölen kişilerin yapay zekâ avatarlarını oluşturan uygulama, insanların yas duygusunu aboneliğe bağladığı gerekçesiyle tepki çekti.

İngiliz basınından Metro, ölen kişilerin yapay zekâ avatarlarıyla görüntüsünü oluşturan tartışmalı bir uygulamayı gündeme taşıdı. Uygulama, kullanıcıların vefat eden yakınlarıyla 'ölümden sonra bile' sohbet etmesine imkân tanıyor.

Ölen annesine masal anlattırdı

Habere göre uygulama, eski oyuncu Calum Worthy tarafından kuruldu. Kullanıcılar, sevdiklerine ait fotoğraf ve görüntüleri yapay zekâya yükleyerek onların görünüm ve kişiliklerini birebir yansıtan avatarlar oluşturabiliyor. Uygulamanın tanıtım filminde, hamile bir kadın vefat eden annesinin fotoğraflarını sisteme yüklüyor, onunla sohbet ediyor tavsiyeler alıyor. Bebeği doğup 10 aylık olduğunda, kadın annesinden bebeğine eskiden kendisine anlattığı masalları anlatmasını istiyor. Çocuk büyüdüğünde de anneannesi ile sohbet etmeye devam ediyor.

Vefatlar ticarî fırsat olamaz

Worthy, uygulamanın “insanlığın yaşayan arşivini ölümsüzleştirdiğini” savunsa da sosyal medyada eleştiriler âdeta yağmur gibi yağdı. Kullanıcılar uygulamayı “şeytanî, sahte ve insanlığı hiçe sayan bir yaklaşım” olarak tanımlarken, bir diğeri “Hiçbir şey, başkasının yasını ticarî fırsata çevirmek kadar merhametli görünmez” yorumunu yaptı.

"Ya ödeme yaparsın, ya da..."

Bazı kullanıcılar, aboneliklerini iptal etmek istediklerinde “ya ödemeyi yaparsınız ya da bir daha ölen ebeveynlerinizle konuşamazsınız” seçeneğiyle karşılaştıklarını belirtti. Bu da Worthy’e yönelik eleştirileri daha da sertleştirdi. Uygulama, kısa bir kayıt örneğiyle bile gerçekçi avatarlar oluşturabildiğini iddia ediyor. Bununla birlikte reklam sloganı da dikkat çekiyor: “Üç dakika sonsuza dek sürebilir.” Öte yandan şirket, bu sürecin teknik detaylarını paylaşmadı.

Haber Merkezi