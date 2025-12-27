Abdülkadir Badıllı’yı rahmetle hatırlıyoruz

1936’da Urfa merkeze bağlı Akziyaret nahiyesi Şeyh Zeliha Köyü’nde doğan Abdulkadir Badıllı, 1953’te Bediüzzaman Said Nursî’nin talebeleri arasına katılmıştı.

Arapça, Farsça, Kürtçe ve Osmanlıca bilen Badıllı’nın üç ciltlik Mufassal Tarihçe, Risale-i Nur’un Kudsî Kaynakları, İşârât-ül İ’caz Tercümesi, Mesnevî-yi Nuriye Tercümesi, Bediüzzaman ve Din Tılsımları, İslâm Kardeşliği İçinde Kürt-Türk İlişkisi, Güneş Üflemekle Sönmez ve son olarak Risale-i Nur’da Cuma Hutbeleri adlı eserleri vardır.

Abdülkadir Badıllı, Risale-i Nur’u anlamayı ve anlatmayı bir ilim disiplini içinde ele aldı. Yazılarında ve eserlerinde, bilgiye dayanmayan rivayetlerden uzak durmaya, belge ve şahitliğe önem vermeye çalıştı. Bu yönüyle, Nur hizmeti tarihinin sağlıklı bir zeminde okunmasına katkı sağladı.

Üstad Bediüzzaman’la tanıştıktan sonra hayatını Risale-i Nur hizmetine vakfeden Badıllı, Üstadı ve Risale-i Nur’u hedef alan hücumlara sessiz kalmamış, susturucu cevaplar vermiştir. Abdülkadir Badıllı’nın ardında bıraktığı eserler, yalnızca geçmişi anlatan metinler değil, bugünü anlamaya ve yarını doğru inşa etmeye yardımcı olan rehberlerdir.

25 Aralık 2014 tarihinde tedavi gördüğü hastanede vefat eden (78) Badıllı Ağabey’in kabri, Urfa’da Dergâh Camii’nde bulunan mezarlıktadır. Vefatının 11. sene-i devriyesinde Abdülkadir Badıllı Ağabeyi rahmetle yâd ediyoruz.

