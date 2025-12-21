Can Kardeş’in unutulmayan çizeri Ethem Kara - Vefat yıldönümünde rahmetle anıyoruz

Can Kardeş dergisinin sevilen çizerlerinden Ethem Kara’yı, siz yeni nesil çocuklarla da tanıştıralım.

Bir zamanlar Can Kardeş dergisinde çizen ve yazan bir ağabey vardı. Düşündüren, güldüren, öğreten, sevimli kahramanlar çizerdi. Nasreddin Hoca hikâyeleri, kısa çizgi maceralar ve eğlenceli karakterler onun kaleminden çıkmış.

Ethem Kara, 1984 yılı Haziran'ında "Bilet" adlı kısa hikâyesiyle ilk profesyonel çizgi romanına imza atmış, onu ilerleyen sayılarda diğer hikâyeleri takip etmiştir. 1980'li yıllarda çizmeye başlayan Ethem Kara, kısa zamanda beğenilen çizgi romanlarıyla çocukların ilgisini çekmiş.

Çocukların sevgisini kazandı

Ethem Kara sadece çizer değildi. Bir sanatkâr olmasının yanı sıra maden mühendisiydi. O aynı zamanda okuyan, araştıran, üniversitede ders veren bir büyüğümüzdü. Ama çocukları hiç unutmamış ve kalemiyle çocukların dünyasına girip onların sevgisini kazanmıştı. Bu büyüğümüz artık aramızda değil. Ama onun çizgileri dergi arşivlerinde ve şimdiki büyüklerimizin çocukluk hatıralarında saklı. İbrahim Ethem Kara, (İ. Ethem Karaağaçlıoğlu) 20 Aralık 2021'de tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’na defnedildi. Biz de bu değerli büyüğümüzü vefat yıl dönümünde unutmadık ve bugünün çocuklarına da tanıtmak istedik. Bu vesile ile Ethem Kara Ağabeyimize dualarımızı ve Fatiha'larımızı gönderelim.