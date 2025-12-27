Hizmete adanan bir ömür Haydar Açıkbaş

Risale-i Nur hizmetinde sadakati, samimiyeti ve mütevazı şahsiyetiyle tanınan Haydar Açıkbaş uzun yıllar Ermenek Yeni Asya Temsilciliği vazifesi yaptı.

Risale-i Nur’u yalnızca okuyan değil, yaşayan ve yaşatmaya çalışan bir talebe olarak bilindi. Bulunduğu ortamda muhabbeti esas alan, insanlara iman hakikatlerini nezaketle ulaştırmayı vazife edinen bir hizmet anlayışına sahipti. Esnaflık yaptığı dükkânı, sadece bir ticaret mekânı değil; sohbetin, kardeşliğin ve manevî paylaşımın adresi hâline geldi.

Gençlerle yakından ilgilendi

Hayatı boyunca hizmette sürekliliği esas alan Açıkbaş, gençlerle yakından ilgilendi. Sabır, ihlâs ve sebat kavramlarını hâl diliyle öğreten bir ağabey oldu. Hastalık dönemlerinde dahi şikâyetten uzak durarak, teslimiyet ve tevekkül örneği sergiledi. Bu yönüyle, yakın çevresine yalnız sözleriyle değil, duruşuyla da ders verdi. Haydar Açıkbaş, yaklaşık 1,5 yıl pankreas kanseri tedavisi görmüştü. 25 Aralık 2019 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuşarak, sevenlerinin dualarıyla bâkî âleme uğurlandı. Vefatının 6. yılında Haydar Açıkbaş Ağabeyi rahmetle yâd ediyoruz. Allah rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun.

Yeni Asya - Seyhan Şentürk