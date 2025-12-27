"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ARALIK 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Hizmete adanan bir ömür Haydar Açıkbaş

27 Aralık 2025, Cumartesi 14:11
Risale-i Nur hizmetinde sadakati, samimiyeti ve mütevazı şahsiyetiyle tanınan Haydar Açıkbaş uzun yıllar Ermenek Yeni Asya Temsilciliği vazifesi yaptı.

Risale-i Nur’u yalnızca okuyan değil, yaşayan ve yaşatmaya çalışan bir talebe olarak bilindi. Bulunduğu ortamda muhabbeti esas alan, insanlara iman hakikatlerini nezaketle ulaştırmayı vazife edinen bir hizmet anlayışına sahipti. Esnaflık yaptığı dükkânı, sadece bir ticaret mekânı değil; sohbetin, kardeşliğin ve manevî paylaşımın adresi hâline geldi.

Gençlerle yakından ilgilendi

Hayatı boyunca hizmette sürekliliği esas alan Açıkbaş, gençlerle yakından ilgilendi. Sabır, ihlâs ve sebat kavramlarını hâl diliyle öğreten bir ağabey oldu. Hastalık dönemlerinde dahi şikâyetten uzak durarak, teslimiyet ve tevekkül örneği sergiledi. Bu yönüyle, yakın çevresine yalnız sözleriyle değil, duruşuyla da ders verdi. Haydar Açıkbaş, yaklaşık 1,5 yıl pankreas kanseri tedavisi görmüştü. 25 Aralık 2019 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuşarak, sevenlerinin dualarıyla bâkî âleme uğurlandı. Vefatının 6. yılında Haydar Açıkbaş Ağabeyi rahmetle yâd ediyoruz. Allah rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun.

Yeni Asya - Seyhan Şentürk

Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yunan çiftçiler Selanik-Atina yolunu kapatacak

    İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor

    Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Rus hava saldırıları altındayız

    İsrail'in Somaliland'ı "ülke" olarak tanıması büyük tepkiye karşılandı - Sert itirazlar büyüyor

    Libya askeri heyetini taşırken düşen jetin enkazındaki çalışmalarda son durum?

    Çin'den ABD'li 20 şirkete ve 10 yöneticiye yaptırım kararı

    6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı

    Suriye'de camiyi hedef alan terör saldırısına karşı Arap ülkelerinden dayanışma mesajları

    İsrail, Somaliland'ı "ülke" olarak tanıdığını açıkladı

    Muhalefet savunmada

    İktidar milleti böldü

    Açılım komisyonunda geri adım

    Almanya, Gazze Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmayacağını açıkladı

    Mısır: Netanyahu bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor

    PAYCO'ya yönelik soruşturmada 21 şüpheliye tutuklama talebi

    38 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı!

    Suriye-Humus'ta bir camiye yönelik terör saldırısı: 8 kişi şehit oldu, 18 kişi yaralandı

    Gazze'de İsrail’in saldırılarına rağmen hafız olan 500 öğrenciye icazet töreni yapıldı

    İsrail, Lübnan'ın güneyine ve doğusuna hava saldırıları düzenledi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Abdülkadir Badıllı’yı rahmetle hatırlıyoruz
    Genel

    İsrail'in Somaliland'ı "ülke" olarak tanıması büyük tepkiye karşılandı - Sert itirazlar büyüyor
    Genel

    6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
    Genel

    Suriye'de camiyi hedef alan terör saldırısına karşı Arap ülkelerinden dayanışma mesajları
    Genel

    Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Rus hava saldırıları altındayız
    Genel

    Libya askeri heyetini taşırken düşen jetin enkazındaki çalışmalarda son durum?
    Genel

    Çin'den ABD'li 20 şirkete ve 10 yöneticiye yaptırım kararı
    Genel

    İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.