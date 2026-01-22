Camide buluşup Kur’ân öğreniyorlar

Van Tuşba İlçe Müftülüğü tarafından yarıyıl tatilinde hayata geçirilen “Camide Buluşuyoruz, Kur’ân’ı Öğreniyoruz ve Ödülümüzü Alıyoruz” projesi kapsamında çocuklar ve gençler yarıyıl tatilini Tuşba ilçesinde bulunan Cami-i Kebir’de geçiriyor.

Proje çerçevesinde öğrenciler, akşam ile yatsı namazı arasında camide bir araya gelerek namaz eğitimi alıyor. Sonrasında Kur’ân-ı Kerîm öğrenerek namaz surelerini ezberliyor. 15 gün sürecek programla ilgili açıklamada bulunan proje koordinatörü İmam Hatip Kurban Keskin, yarıyıl tatili boyunca çocukların hem ibadet bilinci geliştirmek hem de cami ile bağlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Keskin, proje süresince programlara katılan öğrencilerin ödüllendirileceğini ifade etti. Haber Merkezi

