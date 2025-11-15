Hasan Feyzi Yüreğil Ağabey’i rahmetle yâd ediyoruz

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin “Kıdemli bir muallim ve âlim” diyerek iltifatlarda bulunduğu Denizli şehidi, alim, şair Hasan Feyzi Yüreğil’i, vefatının sene-i devriyesinde rahmetle ve dualarla yad ediyoruz.

“Canım sana feda olsun Üstadım”

Bediüzzaman Hazretleri'nin Nurs’ta doğduğu gün, Melâmî Tarikatı Şeyhi Hacı Hasan Feyzi Efendi, onun büyük bir veli ve asrın vekili olacağını müjdelemişti.

Vefatı yaklaşan şeyh, gerçek veliye nasıl tâbî olunacağını vasiyet olarak belirtmişti. Altmış yıl sonra, 1943’te Bediüzzaman Denizli’ye getirildiğinde, şeyhin halifesi Hasan Feyzi Ağabey, vasiyette tarif edilen zatın Üstad olduğunu anlayıp tâbi olmak istedi; ancak Bediüzzaman, kendisinin o kişi olmadığını belirtti.

Tarikat hizmeti burada bitmiştir

Hasan Feyzi Ağabey müritlerini de toplayarak; “Bu tarikat meselesi benim için burada bitmiştir! Zamanın müceddidi buraya geldi, şimdi vazife onundur. Yıllardır tarikat dersi alan müridler, bütün tarikatlerin maksudu olan hakikat dersini Risale-i Nur’dan alırlar, Nur’ların naşiri ve talebesi olurlar.

Üstadının yerine şehit oldu

1895’te Denizli’de doğan Hasan Feyzi Yüreğil, şair, edip, mutasavvıf ve muallimdir. “Bâb-ı feyzinden ırak olmayı asla çekemem/Dahi nezrim bu ki canım sana kurban olacak” diyen Hasan Feyzi Ağabey’in bu sâfî ve hâlisâne duası kabul buyurulmuş olmalı ki, 1946’da Üstad’ı zehirleme su-i kastlarının birinde aynı gün Hasan Feyzi Ağabey Denizli’de rahatsızlanır. 13 Kasım 1946’da şehit olur.