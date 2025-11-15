"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 KASIM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Hasan Feyzi Yüreğil Ağabey’i rahmetle yâd ediyoruz

15 Kasım 2025, Cumartesi 01:19
Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin “Kıdemli bir muallim ve âlim” diyerek iltifatlarda bulunduğu Denizli şehidi, alim, şair Hasan Feyzi Yüreğil’i, vefatının sene-i devriyesinde rahmetle ve dualarla yad ediyoruz.

“Canım sana feda olsun Üstadım”

Bediüzzaman Hazretleri'nin Nurs’ta doğduğu gün, Melâmî Tarikatı Şeyhi Hacı Hasan Feyzi Efendi, onun büyük bir veli ve asrın vekili olacağını müjdelemişti.

Vefatı yaklaşan şeyh, gerçek veliye nasıl tâbî olunacağını vasiyet olarak belirtmişti. Altmış yıl sonra, 1943’te Bediüzzaman Denizli’ye getirildiğinde, şeyhin halifesi Hasan Feyzi Ağabey, vasiyette tarif edilen zatın Üstad olduğunu anlayıp tâbi olmak istedi; ancak Bediüzzaman, kendisinin o kişi olmadığını belirtti.

Tarikat hizmeti burada bitmiştir

Hasan Feyzi Ağabey müritlerini de toplayarak; “Bu tarikat meselesi benim için burada bitmiştir! Zamanın müceddidi buraya geldi, şimdi vazife onundur. Yıllardır tarikat dersi alan müridler, bütün tarikatlerin maksudu olan hakikat dersini Risale-i Nur’dan alırlar, Nur’ların naşiri ve talebesi olurlar.

Üstadının yerine şehit oldu

1895’te Denizli’de doğan Hasan Feyzi Yüreğil, şair, edip, mutasavvıf ve muallimdir. “Bâb-ı feyzinden ırak olmayı asla çekemem/Dahi nezrim bu ki canım sana kurban olacak” diyen Hasan Feyzi Ağabey’in bu sâfî ve hâlisâne duası kabul buyurulmuş olmalı ki, 1946’da Üstad’ı zehirleme su-i kastlarının birinde aynı gün Hasan Feyzi Ağabey Denizli’de rahatsızlanır. 13 Kasım 1946’da şehit olur.

Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'daki zehirlenme hadisesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

    Yurdun iç ve doğu bölgelerine sağanak yağış uyarısı

    Şam'da art arda iki patlama sesi duyuldu

    Şehitlerimiz dualarla ebedi yolculuklarına uğurladı

    ABD'de 20 Kongre üyesi: İsrail'in Gazze'deki soykırımı sona ermedi ve biz harekete geçene kadar da sona ermeyecek

    Kiev'deki büyükelçiliğine füze isabet eden Azerbaycan, Rusya'ya nota verdi

    Guardiola'dan öldürülen 400'den Filistinli sporcu için dayanışma çağrısı

    YKS 2026, 20-21 Haziran'da yapılacak

    Türkiye emeklilik endeksinde son sıralarda

    Gazze’deki ateşkes kırılgan

    Gözler kara kutuda

    'Ukrayna müzakere kapısını kapattığı için "özel askeri operasyon" sürecek'

    Axios: İsrail, ABD ile ''20 yıllık'' askeri yardım anlaşması imzalamak istiyor - Netanyahu iddiaları reddetti

    Şehit askerlerimizin naaşları Adli Tıp Kurumuna getirildi

    Avrupa Parlamentosundan AB'ye Gazze çıkışı

    Hırvatistan'da düşen OGM yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldı - Bakan Yumaklı: Pilot şehit oldu

    Tıbbî yardım beklerken öldüler

    Hayvanlar telef oluyor

    Yabancı basında iddianame: Hukukî değil, siyasî

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Ömer Yavuzyiğitoğlu Ağabey’e dua ile
    Genel

    Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Bediüzzaman’ı dinlemedik, 125 yıl kaybettik
    Genel

    Hasan Feyzi Yüreğil Ağabey’i rahmetle yâd ediyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.