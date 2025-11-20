"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 KASIM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Hilmi Doğan Ağabey’e rahmet ve dua ile

20 Kasım 2025, Perşembe 00:40
“Hayatımın en büyük hadisesi Risale-i Nur’u tanımam oldu” diyen, fedakâr Nur talebesi Hilmi Doğan Ağabey’i rahmetle yâd ediyoruz.

Hilmi Doğan Ağabey 1926 yılında Kayseri’nin o zaman nahiyesi, şimdi ilçesi olan Yeşilhisar’da dünyaya gelmiştir. Hilmi Doğan, Risale-i Nur’ları 1963 yılının sonlarında 37 yaşında iken tanır. Bediüzzaman Said Nursî’nin ilk talebeleri olan “saff-ı evvel”lerin pek çoğu ile tanışır ve çok yakın münasebet kurar. “Tevafuklu Kur’ân” basımı için kurulan Hizmet Vakfı’ndan sonra Nur cemaatine ait ikinci vakıf olan Ankara Kültür Vakfı’nın kurucuları arasında yer alır. AKEV, ilk başkanı Hilmi Doğan ile ülke çapında ses getiren büyük bir organizasyona imza atar. 1980’de o yılların tek TV kanalı olan TRT’de uzunca bir bölümü yayınlanan “Anarşi, Sebep ve Çareleri” konulu panel, halk tarafından muazzam bir katılımla akis verir. 1990’da başlayan ve uzun yıllar devam eden Kocatepe mevlidlerinin ilkinde Hilmi Doğan Ağabey ders kürsüsündedir. Mevlide olan katılım, panelden daha fazla olmuştur. Hilmi Doğan’a göre bu mevlidin küçük de bir ikramiyesi olur; 15 gün “nezarethanede misafirlik.”

Meşveret sisteminin kurucularından

Ankara hizmetlerinde Bayram Ağabey ve diğer hizmet arkadaşlarıyla birlikte ilk meşveret sistemini kurarlar. 1970 yılından sonra Ankara’da oturan Hilmi Doğan, Petrol Ofisi Yönetim Kurulu üyeliğinden emekli oldu. 1970 yılından sonra Ankara’da ikamet eden Hilmi Doğan Ağabey uzun yıllar gazetemiz yönetim kurulu üyeliği ve idare müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

Hayatımın en büyük hadisesi

Vefatından bir süre önce Yeni Asya Neşriyat tarafından yayınlanan Nurlu Hatıralar adlı kitapta mütevazı kişiliğine yer verilmiştir. Hilmi Doğan Ağabey “Benim hayatımın en büyük hadisesi Risale-i Nur’u tanımam oldu” demiştir. Risale-i Nur’la ilgili mahkemelerin hiçbirini kaçırmamış, hepsinde izleyici olarak bulunmuştur.

Tepelice çama çıktım

30.6.1970 tarihli İttihad gazetesinde yayınlanan “Bir ömür boyu Barla’da” şiiri, Nur talebelerinin dilinde günümüze kadar gelmiştir. “Tepelice çama çıktım” olarak da bilinen bu şiir bestelenerek ezgi olarak da şöhret bulmuştur. 20 Kasım 2007 tarihinde İnegöl’de vefat eden Hilmi Doğan, 21 Kasım 2007 tarihinde memleketi olan Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde dualarla defnedilmiştir.

Kaynak: Hilmi Doğan’dan Nurlu Hatıralar, Nuriye Çevik, Y.A.N.

***

Bir ömür boyu Barla’da

Tepelice çama çıktım,

Gelincik Dağına baktım,

Mümkün olsa kalacaktım,

Bir ömür boyu Barla’da.

 

Kara dut cennet bahçesi,

Kara kavağın meşesi,

Ulu çınarın gölgesi,

Gölgeler koyu Barla’da.

Seherde açan güllerin,

Çeşmindeki bülbüllerin,

Cennet yurdumda göllerin,

En güzel suyu Barla’da.

 

Çam Dağından esen yeller,

Zikir arkadaşı dallar,

Üstada muntazır yollar,

Gelecek deyû Barla’da.

 

Serkeş nefsim, behey nadan,

Fariğ ol hubb-u dünyadan,

Bir gececik olsun uyan,

Bırak uykuyu Barla’da.

Hilmi Doğan

Okunma Sayısı: 194
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zulme seyirci kalmayın, değerlerinize sahip çıkın

    Fatih'teki zehirlenme hadisesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

    BM: En hafif tabirle endişe verici

    Diyarbakır-Çınar'da zincirleme trafik kazası: 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

    Benzin, mazot, otoban...

    Devletler çocuklara sözünü tutmadı

    Diş hekimleri iş bekliyor

    Şeyh İkrime Sabri: Sessiz kalmayacağım - İkrime Sabri’nin avukatları: Dava siyasî

    Sudan’da da sağlık sistemi çöktü

    Oval Ofiste ağırlandı, Trump’ı sevindirdi

    Terör örgütü PKK’dan Devlet Bahçeli’ye cevap: Sözleri anlamlı, ama yetersiz

    İmralı tartışmaları gündem saptırmadır

    Komisyon, İmralı’yı ziyaret gündemiyle toplanacak

    Tom Barrack’tan hesap soruldu mu?

    Şamil Tayyar: Erdoğan ve Bahçeli anlaştı

    İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırdı

    İşçi çocuk kurtarılamadı

    Pestisit verileri açıklanabilecek

    Özgür Özel: Arkadaşlarımız tutuksuz yargılanmalı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Zulme seyirci kalmayın, değerlerinize sahip çıkın
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    BM: En hafif tabirle endişe verici
    Genel

    Diyarbakır-Çınar'da zincirleme trafik kazası: 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
    Genel

    Fatih'teki zehirlenme hadisesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı
    Genel

    Hilmi Doğan Ağabey’e rahmet ve dua ile
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.