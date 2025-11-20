Hilmi Doğan Ağabey’e rahmet ve dua ile

“Hayatımın en büyük hadisesi Risale-i Nur’u tanımam oldu” diyen, fedakâr Nur talebesi Hilmi Doğan Ağabey’i rahmetle yâd ediyoruz.

Hilmi Doğan Ağabey 1926 yılında Kayseri’nin o zaman nahiyesi, şimdi ilçesi olan Yeşilhisar’da dünyaya gelmiştir. Hilmi Doğan, Risale-i Nur’ları 1963 yılının sonlarında 37 yaşında iken tanır. Bediüzzaman Said Nursî’nin ilk talebeleri olan “saff-ı evvel”lerin pek çoğu ile tanışır ve çok yakın münasebet kurar. “Tevafuklu Kur’ân” basımı için kurulan Hizmet Vakfı’ndan sonra Nur cemaatine ait ikinci vakıf olan Ankara Kültür Vakfı’nın kurucuları arasında yer alır. AKEV, ilk başkanı Hilmi Doğan ile ülke çapında ses getiren büyük bir organizasyona imza atar. 1980’de o yılların tek TV kanalı olan TRT’de uzunca bir bölümü yayınlanan “Anarşi, Sebep ve Çareleri” konulu panel, halk tarafından muazzam bir katılımla akis verir. 1990’da başlayan ve uzun yıllar devam eden Kocatepe mevlidlerinin ilkinde Hilmi Doğan Ağabey ders kürsüsündedir. Mevlide olan katılım, panelden daha fazla olmuştur. Hilmi Doğan’a göre bu mevlidin küçük de bir ikramiyesi olur; 15 gün “nezarethanede misafirlik.”

Meşveret sisteminin kurucularından

Ankara hizmetlerinde Bayram Ağabey ve diğer hizmet arkadaşlarıyla birlikte ilk meşveret sistemini kurarlar. 1970 yılından sonra Ankara’da oturan Hilmi Doğan, Petrol Ofisi Yönetim Kurulu üyeliğinden emekli oldu. 1970 yılından sonra Ankara’da ikamet eden Hilmi Doğan Ağabey uzun yıllar gazetemiz yönetim kurulu üyeliği ve idare müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

Hayatımın en büyük hadisesi

Vefatından bir süre önce Yeni Asya Neşriyat tarafından yayınlanan Nurlu Hatıralar adlı kitapta mütevazı kişiliğine yer verilmiştir. Hilmi Doğan Ağabey “Benim hayatımın en büyük hadisesi Risale-i Nur’u tanımam oldu” demiştir. Risale-i Nur’la ilgili mahkemelerin hiçbirini kaçırmamış, hepsinde izleyici olarak bulunmuştur.

Tepelice çama çıktım

30.6.1970 tarihli İttihad gazetesinde yayınlanan “Bir ömür boyu Barla’da” şiiri, Nur talebelerinin dilinde günümüze kadar gelmiştir. “Tepelice çama çıktım” olarak da bilinen bu şiir bestelenerek ezgi olarak da şöhret bulmuştur. 20 Kasım 2007 tarihinde İnegöl’de vefat eden Hilmi Doğan, 21 Kasım 2007 tarihinde memleketi olan Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde dualarla defnedilmiştir.

Kaynak: Hilmi Doğan’dan Nurlu Hatıralar, Nuriye Çevik, Y.A.N.

***

Bir ömür boyu Barla’da

Tepelice çama çıktım,

Gelincik Dağına baktım,

Mümkün olsa kalacaktım,

Bir ömür boyu Barla’da.

Kara dut cennet bahçesi,

Kara kavağın meşesi,

Ulu çınarın gölgesi,

Gölgeler koyu Barla’da.

Seherde açan güllerin,

Çeşmindeki bülbüllerin,

Cennet yurdumda göllerin,

En güzel suyu Barla’da.

Çam Dağından esen yeller,

Zikir arkadaşı dallar,

Üstada muntazır yollar,

Gelecek deyû Barla’da.

Serkeş nefsim, behey nadan,

Fariğ ol hubb-u dünyadan,

Bir gececik olsun uyan,

Bırak uykuyu Barla’da.

Hilmi Doğan