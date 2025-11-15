Ömer Yavuzyiğitoğlu Ağabey’e dua ile

Yeni Asya camiasının vefakâr hizmet kahramanı Ömer Yavuzyiğitoğlu'nu vefatının 5. yılında rahmet ve dualarla yad ediyoruz.

Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu eski başkanlarından Ömer Yavuzyiğitoğlu Ağabeyi 5. vefat yıldönümünde rahmet ve dua ile yâd ediyoruz. Yavuzyiğitoğlu, Kovid-19 teşhisiyle Pendik'teki bir hastanede tedavi olurken 15 Kasım 2020 günü vefat etmişti. Gençlik yıllarından beri Yeni Asya camiası içinde bulunan ve siyasetle de ilgilenen Yavuzyiğitoğlu, 1980 öncesi AP Fatih İlçe Teşkilatında çalışmıştı. Ticaretle de iştigal eden Yavuzyiğitoğlu, 2016-2019 yılları arasında Yeni Asya AŞ Yönetim Kurulu başkanı olarak görev yapmıştı. Pek çok Nur kahramanının bulunduğu Eyüp Sultan Kabristanı'nda medfundur.

