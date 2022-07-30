"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Şeriat-ı Garra-yı Muhammediye

Ahmed Said Doğan
30 Temmuz 2022, Cumartesi
Kimi zaman gazete, kitap veya internetle meşgul olurken bazı insanların İslamiyet’i sadece savaş ve ceza hukukundan ibaret bir dinmiş gibi göstermeye çalıştıklarını görüyorum.

Şeriat sadece hırsızın elini kesen bir dinden ibaret değildir. Şeriat demek Kur’an’ın ayetlerine, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sözlerine ve yaptıklarına, bunlardan çıkarılmış yorumlara dayanan, insanın yaşamını, bir sistemin bütünü yani kısaca İslam hukuku.

Bediüzzaman Hazretleri şeriat kelimesini bazı makalelerinde “Garra” ibaresi ile nitelendiriyor. Garra kelimesi ise parlak, aydınlık demektir. Şeriat-ı garra terkibinden parlak, gösterişli, nur sahibi olan ilahi kurallar manasını çıkarmak mümkün.

Ancak ne yazık ki günümüz insanları küre-i arzın yaratıcısı olan Hz. Allah’ın (c.c) koymuş olduğu hükümleri ya görmezden gelerek ya da bu kuralları istek ve arzularına göre değiştirerek, kendi kafalarına göre yaşamayı, hareket etmeyi adet edinmişler. Halbuki bu dinin bütün esasları da bizzat Cenab-ı Hak tarafından vahiyle teşekkül ettirilmiş.

Cenab-ı Hakkın koymuş olduğu bu kaide ve kurallar hem dünya hem ahiret saadetini sağlayacak nitelikte. Bediüzzaman Hazretleri kainatı kuşatan iman ve İslam hakikatlerini en fırtınalı zamanlarda en müthiş tecavüzler ve hücumlar sırasında hatta en cazip teklifler karşısında dahi feda etmemiştir.

“Şeriatın bir hakikatine bin ruhum olsa feda etmeye hazırım” ifadeleri böyle tehlikeli bir atmosferde cesaretle söylenmiş ifadelerdir.

Bediüzzaman Hazretlerinin iman hakikatlerini muhafaza etmekteki bu gayretinin elbette önemli bir sebebi vardır. Zira Müslümanlar ancak bu hakikate sarıldıkları takdirde necat bulabilirler. İslam tarihine bakıldığında Müslümanların ancak bu hakikatlere sarıldıkları müddetçe yükseldiği görülüyor. Bizans’ı tarih sahnesinden silen Osmanlı Devleti’nin galibiyetinın altındaki sebepler araştırıldığında iman ve İslam hakikatlerine olan bağlılıkları gibi sebepler ortaya çıkmıyor mu?

Bediüzzaman Hazretlerinin birçok sarih ifadelerinin yanında, “İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir” ifadeleri de aynı hakikate işaret etmiyor mu?

Dolayısıyla alem-i İslamın içinde bulunduğu bu karanlık halden ve bu zindan-ı ataletten bundan önce olduğu gibi şimdi de Peygamber Efendimiz’in yolu ve sünneti ile çıkabiliriz. Efendimiz’in gösterdiği istikametin bu zamanda keşfedilmesinde hiç şüphesiz en kuvvetli vasıta büyük İslam alemi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ve onun telif ettiği Risale-i Nur Külliyatıdır.

Alemlerin Rabbi olan Allah’a sonsuz şükürler olsun ki ahir zamanda bizleri alem-i İslamın imani, içtimai ve siyasi hayatının maruz kaldığı tehlike ve sıkıntılardan kurtaracak çözümleri ihtiva eden Risale-i Nur gibi bir eserle tanıştırdı.

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: Ukrayna'daki savaş uzayacak

    ABD: Rusya, BM Sözleşmesi'ni 'ateşe verdi'

    Milyonlar açlıkla imtihanda

    İsrail’le yakınlaşmayı isteyen Erdoğan’dı

    Artık kavgadan bıkmadık mı?

    Akşener: Derin yoksulluk var

    Kırmızı alarm veren sağlık sistemimiz çökebilir

    Gurbetçiler dönüş yolunda: 'Dönüş her zaman hüzünlüdür'

    Körfez ülkelerinde dikkat çeken şiddetli yağışlar gözlemleniyor

    6 ayda 7 milyona yakın yabancı turist İstanbul'u ziyaret etti

    Zelenskiy: Tahıl taşıyacak ilk gemi yüklemesine başlandı

    Biden ve Putin tutuklu değişimi ile ilgili görüşecek

    Dış ticaret açığı ilk altı ayda %142,7 arttı

    Swap hariç net rezerv eksi 55 milyar dolar

    Şehit Astsubay Batuhan Şimşek, dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Marmaris'teki yangın kontrol altına alındı

    Yurt geneline 'Eyyam-ı bahur' sıcakları uyarısı

    Trabzonspor ile Sivasspor, Süper Kupa finalinde karşı karşıya

    TÜİK: İhracat yüzde 18.7, ithalat yüzde 39,7 arttı

    Marmara'dan çıkarıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adama en iyi cevap ekiple verilir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İsrail’le yakınlaşmayı isteyen Erdoğan’dı
    Cevher İLHAN

    Başarılar reise, fiyaskolar bürokratlara!
    Osman ZENGİN

    Elli senedir Yeni Asya’da yazmak
    Risale-i Nur'dan

    Bu âhirzaman fitnesinde açlık ehemmiyetli bir rol alacak
    Genel

    Artık kavgadan bıkmadık mı?
    Genel

    Milyonlar açlıkla imtihanda
    Ahmet BATTAL

    TBMM ve yürütmeye “boyun bükme”
    Ali FERŞADOĞLU

    ‘Gençlik Şurası’na hazırlanmalıyız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.