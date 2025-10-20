"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Gönüllere dokunmaya devam ediyoruz

20 Ekim 2025, Pazartesi
2025-2026 fuar sezonunda da, önemli bir ilânat vasıtası olarak gördüğümüz fuarlara katılmayı sürdürüyoruz.

Yeni Asya Neşriyat bu hafta, İzmir 6. Kitap Fuarı (17–26 Ekim) ve Konya Kitap Günlerinde (18-26 Ekim) okuyucuları ve kitapseverlerle buluşuyor. Önümüzdeki ay da Şanlıurfa Kitap Fuarı (21–30 Kasım) ve CNR 10. Mersin Fuarında (22-30 Kasım) yer alacak. Temsilcilerimizin illerinde düzenlenecek kitap fuarlarını takip ederek bizimle irtibata geçmelerini bekliyoruz.

Ziyaretçilerin ilgisi, soruları, bazen bir gülümseme veya bir cümlelik dua, bu hizmetin manevî değerini bir kez daha ortaya koyuyor. Her bir stand, Risale-i Nur’un tanıtımında bir “hareketli dershane” hüviyetine bürünüyor.

Ankara Kitap Fuarı ve Kocaeli Kitap Fuarında yaşanan hayat hikâyelerini geçtiğimiz günlerde sizinle paylaşmıştık. Bu fuarların yanında Uşak ve Samsun’dan alınan o müjdeli haberler ve samimî diyaloglar gösteriyor ki; kitap fuarları, sadece bir kitap satış mekânı değil, aynı zamanda iman ve Kur’ân hakikatlerini ulaştırmak için bulunmaz birer fırsattır. Denizli temsilcimizin ifadesiyle, “Bir şeye sahip çıkılırsa o iş muhakkak başarıya ulaşıyor.” Bu anlayışla, daha önce Burdur ve Aydın’da olduğu gibi, tecrübeli kardeşlerimizin rehberliğinde yeni açılan her fuar, yeni bir hizmet kapısı, yeni bir gönül köprüsü olacaktır.

Samsun’dan Sami Ayaz kardeşimizin aktardığı gibi, bu fuarlar; vesveseden kurtulmak isteyen bir gence, aradığı manevî rehberliği sunmakta, üniversiteli bir kardeşimize hakikat yolculuğunda yeni bir ufuk açmakta, yeni tesettüre girmiş bir kardeşimizi ihlasla tanıştırmaktadır. Her biri birer “Küçük Sözler” misali, kurulan her samimî diyalog, verilen her bir risale, bir kalbin inşasına, bir istifadenin önünün açılmasına vesile olmaktadır. Bir tasavvufî ekol mensubu ziyaretçimizin yeni tesettüre girmesi, umreden dönüşte uçakta kendisiyle sohbet eden kişinin konuşmasından etkilenerek hangi üniversiteden mezun olduğunu sorması üzerine kendisini inşaat işçisi olarak tanıtması onu çok etkilemiş. Bu kadar malumata nasıl sahip olduğunu sorması üzerine Risale-i Nur’ları okuduğunu belirtmesi onu hemen bir külliyat almaya sevk etmiş.

Bu feyizli hizmet yolculuğunda, siz değerli temsilci ve gönüllü kardeşlerimizin enerjisi ve azmi en büyük gücümüzdür. Sizlerin fuarlara olan ilgisi ve “Biz de yapalım” diyerek ortaya koyduğunuz gayret, hizmetimizin Anadolu’nun dört bir yanına yayılmasının vesilesi olacaktır.  Unutmayın ki, sizlerin bir telefonu, bir isteği, Yeni Asya ailesinin tüm imkân ve tecrübesini harekete geçirmekte ve Uşak’ta olduğu gibi güzel neticelere kapı aralamaktadır.

Tüm kardeşlerimizi, İzmir, Konya, Şanlıurfa ve Mersin fuarlarına katılarak veya kendi illerindeki fuarları organize ederek bu bereketli halkaya dahil olmaya davet ediyoruz. Birlikte daha nice gönüllere ulaşmak, daha nice “ilk defa”lara şahit olmak duasıyla diyoruz.

UMEK TRABZON’DA TOPLANDI.

Türkiye Eğitim Komisyonu bölge temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen toplantı 11 Ekim günü Trabzon’da yapıldı. Temsilcilerimiz, geçmiş dönemin değerlendirmelerinin yanında gelecek eğitim yılının planlamasını görüştüler.

AKADEMİK KURUL TOPLANTISI YAPILDI

Yeni Asya Vakfı’na bağlı Risale-i Nur Enstitüsü’nün Akademik Kurul Toplantısı, akademisyen, araştırmacı ve kurum temsilcilerinin katılımıyla Çamlık Eğitim ve Çevre Vakfı Başiskele Temsilciliği’nde gerçekleştirildi. Katılımcılar, Risale-i Nur hizmetlerinin akademik seviyede ele alınması, ilmî çalışmaların arttırılması ve yeni projelerin hayata geçirilmesini görüştü.

Hepinize hayırlı ve bereketli bir hafta diliyoruz.

