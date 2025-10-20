Kitap fuarları okuyucu ile kitabın buluştuğu en etkili mekânlar.

Yayınevleri ne pahasına olursa olsun zor şartlara rağmen kitap fuarlarında yerini almaya çalışıyor. Ancak şunu ifade edelim ki belediye kitap fuarları hariç diğer kitap fuarları alt yapı maliyetleri bakımından yayınevleri açısından hayli masraflı bir organizasyon. Yer, elektrik, banko, kargo, eleman istihdamı, yemek, yol ve konaklama masrafları hesap edildiğinde yüklü bir miktarda maliyet karşılarına çıkıyor. Bir hafta süren fuarlarda hafta sonu hariç hafta içinde çok fazla satışlar da olmuyor.

Bizim açımızdan bunun çok da önemi yok diye düşünüyoruz. Çünkü gayemiz iman ve Kur’ân hizmeti olunca maddî mesele tâli kalıyor. Ancak aksayan yerleri ve daha kolaylaştırılacak noktaları yayınevi yetkilileriyle istişare ederiz. Gayemiz vatan sathını mektep yapmaksa bir vesileyle maddî meseleler halloluyor. Niyet ila-yı kelimetullah, vesilesi maddî terakki olunca işler sünnetullaha muvafık oluyor.

Yeni Asya Neşriyat, yayıncılık noktasında bir marka olmuş ve rüştünü ispat etmiştir. Katıldığımız her fuarda buna alenen şahit oluyoruz. Bastığı kitaplar rağbet edilir durumunda. Hususun Risale-i Nur tefsirli meal ve farklı boyut ve kategorilerde Risale-i Nur külliyatları teveccühe mazhar oluyor. Muhtaç gönüller bu eserlerle buluşuyor. Bunun yanında çocuk kitapları, peygamberimizin hayatı, ilmihâl ve namaz kitapları, aile ve gençlik kitapları, enfüsî tarzda yazılan roman ve hayata dokunan kitaplar çok rağbet görüyor.

Yeni Asya yayınevimiz biraz daha gayretle aile, gençlik ve çocuk kitapları noktasında daha zengin bir arşive kavuşabilirse harika olabilir.

Bu seneki 10. Karadeniz TÜYAP Kitap Fuarı hareketli ve bereketli geçti. Her seviyeden insana uygun kitap stantlarımızla bizler bölge, ilçe ve Samsun mahal olarak her türlü fedakârlığı yaparak gerekli hazırlıkları yaptık ve fuara iştirak ettik. Elhamdülillah Rabbimiz maddî ve manevî feyzini bereketlendirdi. İlânât vazifesi deruhte edildi. İnsanların gönlüne dokunma, suallerine cevap bulma, sohbet ve muhabbet etme maksadı hâsıl oldu. Gençlere ve çocuklara hususî sohbet alanları açıldı, sorularına cevaplar verilmeye gayret edildi, akıllarına kapılar açıldı.

Refiklerimizle irtibat...

Bu seneki fuara beş adet Risale-i Nur neşreden yayınevi katılarak fuar salonlarının farklı noktalarında yerlerini aldıklarını gördük. Bu vaziyet çok memnuniyet verici bir durumdu. Belki de ilk defa bu kadar sık birbirimizi ziyaret ediyor, hasbihal ve muhabbet rabıtası kuruluyordu. Karşılıklı ziyaretler yapılıyor, yardımlaşma kanalları açılıyordu. Bu vaziyet bizlere ittihad-ı Nura atılan adımın mukaddimesini derhatır ettirdi. Her meşrep kendi meşrebî prensipleriyle hizmetlerine devam ederken müfritane irtibat ile de maksatta ittifak düsturunu hayata tatbik edebilir. Bu irtibatların daha da sıklaşarak devam etmesinin arzusunu bizler bizzat müşahede ettik. Rabbim tesisini halk etsin.

Kadim bir dost…

Bu noktada aktarmak istediğimiz bir anekdot var:

Çarşamba eşrafından olan Recep Ali ağabeyle tanışıklığımız çok eskilere dayanıyor. Necmi Torun hocamızla onu ayakkabı dükkânında ziyaret eder, Risale-i Nur ve Bediüzzaman üzerine sohbetlerimiz olurdu. Bu, birçok kez tekrar etmişti. Kendisine Tarihçe-i Hayat ve başka kitaplar vermiş, tekrar gittiğimiz ziyaretlerimizde okuduğu bir kısım üzerinde de müzâkerelerimiz olmuştu.

Recep Ali ağabey Çarşamba’dan Samsun’a taşınıyor ve esnaflığa orada devam ediyor. İkâmet ettiği daire altında Risale-i Nur okunduğunu öğreniyor ve Kâmil ağabey dediği bir Nur talebesi ile tanışıp Risale-i Nur sohbetlerine iştirak etmeye başlıyor. Fuarda Kâmil ağabeyi de alarak standımızı ziyaret ettiler. Sohbet arasında Recep Ali ağabey aynen şunları söyledi: “Necmi hocamla bu hocamız bana çok anlattılar. Onlar beni pişirdi, Rabbim size düşürdü.”

O kadar hoş, şevkli ve gayretli ki Recep Ali ağabey, bize “Önümüzdeki seneye müracaat edelim, hepimizi bir yere toplasınlar” diyor. Biz de belki böyle olmamızın da çok hikmetleri vardır diyoruz. Rabbim gayretlerini daim eylesin.