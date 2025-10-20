"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Son gün: Güneşin batıdan doğması

Süleyman KÖSMENE
20 Ekim 2025, Pazartesi
Ali Yitik: “Deccal hakkında bilgi verebilir misiniz?

Dabbetü’l-Arz’ın Zuhuru

Resulullah’ın (asm) bildirdiği ahirzaman alametlerinden birisi, güneşin mağripten çıkması1, birisi de zeminden dâbbetü’l-arzın zuhurudur.2”

Bediüzzaman dâbbetü’l-arzı, Firavun kavmine gelen çekirge afetine, bit belasına, Kâbe’yi yıkmaya gelen Ebrehe ordusunu yerle bir eden Ebabil kuşlarına benzetiyor. Çekirgeler ile bitler, Firavun ehlinin tarlasında ne kadar buğday varsa musallat oldular, telef ettiler, yiyip bitirdiler. Ebabil kuşları da Ebrehe’nin ordusuna saldırdılar. Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkmasına izin vermediler.   

Bediüzzaman diyor ki:

“Öyle de, Süfyanın ve deccalların fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tuğyana ve Ye’cüc ve Me’cüc’ün anarşistliği ile fesada ve canavarlığa giden ve dinsizliğe, küfür ve küfrana düşen insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak, zîr ü zeber edecek.”       

Dabbe AİDS veya COVİD Olabilir mi?

Bediüzzaman dabbenin nasıl olacağı hakkında da diyor ki:

 “Allahu a’lem, o dâbbe bir nevidir. Çünkü, gayet büyük birtek şahıs olsa, her yerde herkese yetişmez. Demek, dehşetli bir taife-i hayvaniye olacak. Belki, “illa dâbbetü’l-arzı te’külü minseetühü”3 ayetinin işaretiyle o hayvan, dâbbetü’l-arz denilen ağaç kurtlarıdır ki; insanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek, insanın cisminde dişinden tırnağına kadar yerleşecek.” 

Bu dabbenin “insanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek, insanın cisminde dişinden tırnağına kadar yerleşecek” bir nev ise bu nev bir kemik hastalığı olarak bundan önce çıkmış olan AİDS hastalığı veya iki yıl önce bütün dünyayı pandemiye sokan Covid olabilir mi? Muhtemel! 

Bir de müjde var burada. Bediüzzaman, “Mü’minler iman bereketiyle ve sefahet ve su-i istimalâttan tecennübleriyle kurtulmasına işareten, ayet, iman hususunda o hayvanı konuşturmuş.”4 diyor.      

Ve Güneşin Batıdan Doğması

Artık sona geldik. Dünyanın sonu. Dünyevî hesapların sonu. Dünyevî ikballerin sonu. Dünya âleminin sonu. Yaratıldığı ilk günden beri doğudan doğup batıdan batan güneş, son defa ne oldu da yön değiştirdi ve batıdan doğmaya başladı? Bu neye işaret? 

Bu apaçık bir kıyamet alametidir! Nitekim Bediüzzaman da diyor ki: “Güneşin mağripten tulûu ise, bedahet derecesinde bir alâmet-i kıyamettir.”5

Güneşin nasıl batıdan doğacağını Bediüzzaman şöyle anlatıyor:

“Küre-i arz kafasının aklı hükmünde olan Kur’ân onun başından çıkmasıyla zemin divâne olup, izn-i İlâhî ile başını başka seyyareye çarpmasıyla hareketinden geri dönüp, garptan şarka olan seyahatini irade-i Rabbanî ile şarktan garba tebdil etmekle güneş garptan tulûa başlar. Evet, arzı şems ile, ferşi Arş ile kuvvetli bağlayan hablullahi’l-metîn olan Kur’ân’ın kuvve-i câzibesi kopsa, küre-i arzın ipi çözülür, başıboş, serseri olup aksiyle ve intizamsız hareketinden güneş garptan çıkar. Hem müsademe neticesinde emr-i İlâhî ile kıyamet kopar diye bir tevili vardır.”

Yorum yok! Amenna ve saddekna!          

Dipnotlar:

