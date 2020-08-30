"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Düşmanı sık değişenin dostluğu

Ahmet BATTAL
30 Ağustos 2020, Pazar
Bir gazetede (ki refikimiz değil maalesef) köşe yazan bir şahıs (şükür ki meslektaşımız değil), görevinden istifa eden bir TV sunucusu hakkında şunları yazmış:

“Medyada böyle tipler var. Muhalefeti desteklerken en hızlı ‘hükûmet yalakası’ olan tipler var. Bu tipler yarın bir gün iktidar değiştiğinde Tayyip Erdoğan’ı en hızlı terk edenler olacaklar. Hiç şüpheniz olmasın. Ha, şunu da söyleyeyim. İktidar değiştiğinde bizim taraftaki arkadaşlar da bedel ödemeyi göze almayıp kaçarlarsa …’dan farkları kalmaz!.. Karakter en zor zamanda belli olur. Kimlerin karakterli olduklarını da Allah ömür verirse hep birlikte göreceğiz...”

Bu cümleler bize uzun süre önce yazdığımız bir yazıdaki tesbitimizi hatırlattı: 

“Düşmanı sık değişenin dostluğuna güven olmaz.” 

Zira düşmanı sık değişenin “düşman ölçeği” de sık değişir. 

Düşmanı sık değişenin dost listesi de çabucak değişiverir. Eski dostlar düşman oluverir. Vefa gider, sefa beklerken cefa gelir. 

Bizim gibilerin bu konularda ölçüsü nettir. 

- Aslolan düşmanları azaltıp dostları çoğaltmaktır. 

- Düşmanı dost yapmakta problem yok. Ama eskiden düşman olmayanı düşman yapmak bir problem. Hele eski dostu düşman yapmak sıkıntılı. 

- İyi dostları çok olanlar, kötü düşmandan ve düşmanlıktan da kaçarlar.

- Düşmanımın dostu dost kaldıkça benim de düşmanımdır. Zira o, düşmanıma olan dostluğuyla ona kuvvet veriyor. 

- Düşmanımın düşmanı da düşmanıma düşman kaldıkça benim dostumdur. Zira düşmanıma zarar veren bana fayda vermiş olur. 

- Dostumun dostu dostumdur. Zira aslolan dostluktur. “Bir göz hatırı için çok gözler sevilir” denmiştir. 

- Dostumun düşmanı bana da düşman olmak zorunda değil. Ben de dostumun düşmanına düşman olmak zorunda değilim. 

Bütün bu prensipler gerçekten düşman olunmayı hakeden az sayıda kişi için geçerlidir. 

Siyaset ise “düşman” ve “dost” kavramları ile yapılmaz. Siyasî rakipleri düşman değildir, sadece rakiptir. Hatta hayır ve hizmet yarışındaki refiklerdir. 

Bugün muhalefet olan yarın iktidar olur. Bugün iktidar olan yarın muhalefet olur. Önemli olan hem iktidarda ve hem de muhalefette iken “halka hizmet hakka hizmettir” diyebilmektir. Bu şuurla icraat yapmak da bu şuurla muhalefet yapmak da kıymetlidir. 

Demokratlık da bunu gerektirir. 

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul Sözleşmesi’ne itirazlar artıyor: Çare olamadı

    Rehavet zamanı değil

    Binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü

    Halkın itimadı kaybediliyor

    Okullarda risk ortadan kalkmıyor

    'Yunan kara sularını Ege'de 12 mile çıkaramazlar, bu savaş nedenidir'

    Almanya'da halk Kovid-19 önlemlerini protesto etti

    Eski İsveç Başbakanı: Kur'an'ın yakılması asla kabul edilemez

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 39 vefat daha

    Macron: Uygur Müslümanlarına baskıcı tutumu endişeyle izliyoruz

    Yeni adli yıl salı günü başlayacak

    Vuhan'da tüm okullar yeniden açılıyor

    Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

    ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 186 bine yaklaştı

    Cammu Keşmir'de çatışma: 4 ölü

    Ağrı'da 2 askerimiz şehit oldu

    Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama kararı

    BAE, İsrail üzerindeki boykotu kaldırdı

    'İngiltere'de ikinci dalga nedeniyle 85 bin kişi ölebilir'

    'Aktif vaka sayısı bir ayda yüzde 50'den fazla arttı'

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Düşmanı sık değişenin dostluğu
    Genel

    İstanbul Sözleşmesi’ne itirazlar artıyor: Çare olamadı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Müslüman ve Hristiyanlar arasında Bediüzzaman köprüsü
    Mehmet KARA

    Merkez sağda bütünleşme beklerken…
    Feyzullah ERGÜN

    Koronavirüse farklı bakış
    Abdurrahman AYDIN

    Şefkat tokatlarını çalıştıran düğmeler (2)
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Talihi yaver gitmeyenler
    Adnan NACİR

    Yerli ve Millî Neuralink: AKlink
    Cevat Çakır

    Risale-i Nur’da hocalar (5)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.