İşte yeni adalet ve yakından bakanı

Daha önce, bir dilekçemiz ve isteğimiz olmadan AKP’ye üye yapıldığımızı e-devlet üzerinden öğrendiğimizi yazmıştık. Linki:

https://www.yeniasya.com.tr/ahmet-battal/bize-de-mi-lo-lo-lo-ey-akp_610848

Bu yazıyı yazarken yeniden baktık ve gördük ki üyeliğimiz o yazıya rağmen ve halen devam ediyor. AKP’nin Ankara caddelerindeki “en çok üye kaydeden parti” reklamları da elbette devam ediyor!

Yapar ise AKP yapar! İstemeseniz de…

O yazımız aslında bir suç duyurusu niteliğindeydi, ama anlaşılan o ki üstüne alınan bir savcı çıkmamış. Kolay değil. Ne de olsa yargı bakımsız. Demek, basın savcıları sadece basın… Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının basın sekreteri de sadece sudaki yayın… Bundan sonra bakalım ne olacak, bunu da siz yayın!

Sonrasında biz üyelikten çıkmak için dilekçe vermedik, bir şey de yapmadık. “Ne olur ne olmaz, ‘sen nasıl AKP’den ayrılırsın’ derler” diye korktuğumuzdan değil, gidişatı izleyip keyiflenmek ve işin geyiğini yapmak solgun hayatımıza bir yeşillik kattığı için…

Geçen Salı günü yine bir talebimiz olmadan “adalet”e de üye yapıldığımızı gördük.

AKIN GURLEK adlı aboneden gelen bir sms mesajı şöyleydi: “Değerli mesai arkadaşlarım, Hâkimlerimizle, savcılarımızla, avukatlarımızla, infaz ve koruma teşkilâtımızla ve adalet personelimizle büyük bir aileyiz. Bu aileyi yüceltmek, daha güçlü, daha huzurlu ve daha saygın bir yapıya kavuşturmak en önemli sorumluluğumuzdur. Birlikte çalışacak, birlikte güçlenecek ve milletimizin adalete olan güvenini hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız. Akın GÜRLEK Adalet Bakanı B001”

Mesajdaki linkte Saygıdeğer Bakanımızın aynı mesajı fotoğrafıyla paylaştığını gördük. (Gerçi fotoğraftaki makam koltuğunun arkasında hiç görmediğimiz türden ovallak bir çerçeve içinde M. Kemal fotoğrafı vardı ve bakanın aile fertleri ya da Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere başka ulularımızın fotoğrafı yoktu. “Tek adam – Tek fotoğraf” geleneğine çar nâçar dönülüyor demek ki! Neyse.)

X’teki linki tıklayıp “adalet teşkilâtı”ndan bahseden videoyu da dinledik. Bizim de “teşkilât”a dahil edilmiş olduğumuzu anladık.

Sayın Bakanın cep telefonu bizde kayıtlı değil. “Nasıl oldu da bizim cep telefonumuzu buldu” diye düşündük. Aklımıza önce, 28491 sicil nolu eski bir hâkim olarak Bakanlıktaki dosyada telefon numaramızın olmuş olması ihtimali geldi. Ama kısa süre sonra anladık ki aynı mesaj bütün avukatlara gitmiş. Sonra bir dostumuz eski Adalet Bakanlarından da benzer SMS’ler geldiğini de hatırlattı.

Ankara’daki avukatların cep telefonu numaralarını hem Ankara Barosu Başkanlığı ve hem de Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı bilir ve “istemiyorum” demedikçe SMS mesajı gönderebilir, gönderiyor da.

Bir serbest meslek mensubu olan avukatların telefon numarasını Adalet Bakanı nasıl bilir, neden bilir ve neden böyle bir şahsî ve yarı siyasî mesaj gönderir, hem de eskiden beri.

Bize mesaj gönderene mesajla da olsa cevap verebilme hakkımız olmayacaksa onun listesinde de çıkma hakkımızın da olması gerekmez mi?

Bir de “değirmen sele gitmiş sen hâlâ şakşağını arıyorsun” diyecek olanlara cevap: Biz şakşağı bulalım, siz de taşı gediğine koyuverin artık.

“Alo adalet” için de reklam önerimiz var: “Bir müjde veriyorum, size alo diyorum; pırıl pırıl, ışıl ışıl bir dünyada yaşayın istiyorum!”