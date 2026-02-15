"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ŞUBAT 2026 PAZAR - YIL: 56

Yeni vesayet rejimini takviye

Ahmet BATTAL
15 Şubat 2026, Pazar
Adalet Bakanının değişmesi ve bir yargı organı mensubu olan İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’in saray iradesi ile Bakan yapılması çok tartışıldı ve tartışılacak. Zaten daha önce Bakan Yardımcısı olması da tartışılmıştı.

Devir merasiminde Bakanlar arasında koltuk seviyesi eşitleme gayreti meselesi işin magazin tarafı, ama bir hakikate de işaret ediyor.

Ancak Meclisteki yumruklu kavgalı yemin “töreni”nde CHP’li muhalefetin AKP’lilerle vuruşması ve diğer muhalif vekillerin AKP ve CHP’lilerin arasına girip ayırmaya çalışması yani muhalefetin böylece yeniden ikiye bölünmesi, üzerinde durulması gereken bir işaret. 

Bizim hep dediğimiz gibi, CHS adıyla uygulamaya sokulan gizli rejim değişikliği ile gelen iki kutuplu gerilim siyaseti ya da tahterevalli siyaseti, sosyolojik olarak Türkiye’ye uymadığı gibi aynı zamanda yanlış ve eksik bir model. 

Bu modelin ürettiği gerilimler milleti de yoruyor ve bizim taraftarı olduğumuz üçüncü yol-demokrat siyaset arayışını hızlandırıyor, daha da hızlandırmalı. 

***

Bu arada bir hatırlatma: Anayasada ve kanunlarda “kabine” ya da “kabine toplantısı” diye bir şey yok. “Cumhurbaşkanlığı kabinesi” de yok. 

Bu bir uydurma ve amacı belli: “Tek adam yok, bir heyet var” diyebilmek için en çakmasından “görüntü vermek”.

***

Bu ucube rejimle birlikte neler gördük neler? 

Mesela “oğuldan bakanlar” gördük. (“Hayır, henüz görmedik” diyecekler acele etmesin, damat Berat Albayrak da bir oğuldur, hele Erdoğan ailesi için!) 

Nasıl gelip nasıl gittiği ve dolayısıyla neden gelip neden gittiği hususu hafızalarımızda tazecik duruyor. Bu atamanın ülkemizi hangi ülkelere benzettiği de…

Resmî Gazetedeki görev değişikliği ve atama kararlarında “Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen” bakanlar anlayışını tekrar reddediyoruz.  Anayasa 104 ve 106 açık: Bakanlar, “milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır.”

Kendisi ayrılan bakan da istifa eder ve ayrılır. İstifa müessesesi onurlu bir duruştur. Bir tayin ve bir nasp ile bir göreve getirilen için de… 

Yani ya görevden alınırsın ya da istifa edersin. Bir bakanın görevden “affını” istemesi ve “affedilmesi” ancak padişahlıklarda ve muz cumhuriyetlerinde görülebilecek bir uygulamadır.  

***

Bir de şu var: 

Devir teslim merasiminde Gürlek, kendisini kastederek ve hemşerilerine hitaben, adeta bir siyasetçi gibi, “33 yıldan sonra Nevşehir bakan çıkardı” dedi ya…

Yargı ile siyasetin ilişkisinin geldiği noktayı size soralım. Başlığa dönüp cevap veriniz. 

CHP’lilerin “Savcıdan bakan olmaz, bu Anayasaya aykırı” çıkışı, mevcut Anayasa karşısında çok da anlamlı değil. Onlar da biliyorlar. 

Ama savcıdan bakan olursa siyaset ne olur meselesini sadece bilen biliyor. 

Başlangıçta doğru bir adlandırma ile “Adliye Vekaleti” iken, önce yanlış bir tercihle “Adalet Vekaleti”ne ve sonra “Adalet Bakanlığı”na çevrilen bu bakanlık, eskiden beri, bakanlar listesinin birinci sırasında. Bu sadece protokol açısından önemli olan basit bir hizalanma değil. Adaletin ve adliyenin önemine ve yargı bağımsızlığına da işaret ediyor. 

İşte bu bakanlık, şimdi, bir yargı mensubunun elinde. Memlekette siyasetçi hukukçu kalmamış gibi. 

 Ve ilk vaadi yargı mensuplarının sorunlarını çözmek…

Hayret. Demek sorunlar varmış!

Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ateşkes dinlemeyen İsrail, yine Gazze'nin kuzeyini bombaladı

    Fenerbahçe, Trabzonspor'un yenilmezlik serisine son verdi

    Albanese yalnız değil!

    'Sabredecek halimiz, dayanacak takatimiz kalmadı'

    Milletvekillerinin hiçbir hükmü yoktur

    ABD, uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle bir tekneyi daha vurdu: 3 kişi öldü

    Araç kiralarken ''sahte'' web sitelerine dikkat!

    'EİDS ile ''yetkisiz'' emlakçılar, ortadan tamamen kalkacak'

    Pezeşkiyan: Hiçbir ülke savaştan hayır görmez

    Coventry Caddesi yine Ramazan'a hürmeten süslendi

    İzmir'de istinat duvarı çöktü: 2 bina ve 6 araç hasar gördü - "Göktaşı düştü sandım"

    Fransa'da Müslüman karşıtı vakalar arttı!

    Selimiye Camisi'nin minareleri mahyayla süslendi

    Avrupalıların üçte ikisi: Ülkelerimiz tehdit altında!

    Rusya'dan İsrail uyarıları: 'Suriye topraklarında "keyfi saldırılar" düzenliyor!'

    Nurculuğun yüzyıllık tarihi (2. Bölüm)

    "Çok rastlamadığımız bir durum"

    'Kudüs'e karşı alınan her karar, Yahudileştirme sürecinin bir parçasıdır'

    'İran'da rejim değişikliği, bence olabilecek en iyi şey'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.