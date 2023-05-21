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21 MAYIS 2023 PAZAR - YIL: 54

Mehmet Amcanın bakışı

Ahmet Cemil Çökren
21 Mayıs 2023, Pazar
Demokrat Dernek Başkanı Mehmet amca yüksek sesle “işi ehline verelim!” dedi etrafındakilere. “Görmüyor musunuz insanlar zar zor geçiniyor bir kısmı da aç” dedi.

Etrafındaki cami cemaatinden biri “Ne yani. Namazsızlara mı oy verelim” dedi. Cami cemaati pür dikkat Mehmet amcaya baktı. Kenara sıkıştığını sandı.

Mehmet amca “Peygamberimizin (s.a.v.) işi ehlini verin, diyor” dedi. Cemaatten biri “Namazında niyazında işte, daha ne istiyorsun” dedi.

Mehmet amca “Namaz kılmakla işin ehli olmak aynı şey değil. Biliyorsunuz birçok ev yaptım. Mesela banyo fayans işlerini hanımının başı kapalı diye bir ustaya versem -ama işi yamuk yumuk- mi daha iyi, yoksa eşinin başı açık ama çok maharetli bir ustaya mı versem? İkinci ustaya veririm değil mi? İşte siyasette bir sanat. Ey cemaat! Lütfen iyi bir imam hatip siyasette değil cami de bize lazım. Kur’an okutsun, namaz kıldırsın ama başımıza geçip siyaset yapmasın çünkü siyaset bir sanattır. “

Cemaatten biri “Mehmet amca hiç böyle düşünmemiştim. Bu zamana kadar hep seçtiğim insanların namazına bakıyordum. Maharet ve sanatına değil.”

Mehmet amca, “Siyaset toplum yönetimi. İnsanları birleştirir ve bir arada mutlu olması sağlanır. Kutuplaştırılmaz. Ötekileştirilmez. Hele hele fikrini beğenmeyen kişiye terörist muamelesi yapılmaz. Ama malesef şuan böyle bir hava var. İnsanlar camiye gelmez oldu. Şuan işin ehli kişiler bir masa etrafında hep birlikte demokrasimizi tamire çalışıyor ve bir sanat icra ediyorlar. Aynı maharetli fayans ustası gibi demokrasimizi restore ediyorlar. “

Müezzin minareden, “Allah’u Ekber Allah’u Ekber” dedi.

Mehmet amca, “Haydi camiye girelim inşallah”

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