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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Görmenin ötesinde okumak

Ahmet Cemil Çökren
11 Haziran 2025, Çarşamba
Zaman ilerliyor, teknoloji her geçen gün yeni bir kolaylık sunuyor.

Artık Google Chrome ve iPhone tarayıcılarında köşe yazılarını dinleyebilme özelliği devreye girdi. Belki küçük gibi görünen bu özellik, aslında çağın insanına büyük bir kapı aralıyor: Anlamayı, idrak etmeyi ve tefekkürü, bir adım daha kolaylaştırıyor. Otobüste, yürüyüşte, bir çay molasında… Artık sadece gözle değil, kulakla da kalbe yol bulmak mümkün.

Yeni Asya, gazetesi yıllardır sade, ama vakur bir duruşla bu topraklarda bir hakikat nöbeti tutuyor. Ne modaya teslim olmuş bir yayıncılık anlayışıyla ne de popülizme sığınan manşetlerle yola çıktı. Onun gücü, hakikate dayalı neşriyatında ve Risale-i Nur’dan aldığı ilhamla şekillenen fikir istikametinde saklıydı. Şimdi düşünün. Bu istikameti olan yazılar artık sadece gözle değil, kulakla da ulaşabiliyor insanlara. Ne büyük bir kolaylık ve ne büyük bir fırsat! Her çağın bir dili, bir sesi, bir vasıtası var. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri "Zaman cemaat zamanıdır" derken, aynı zamanda insanın yalnız başına ulaşamayacağı hakikatlerin bir cemaat, bir hizmet anlayışı ile daha etkili duyurulabileceğini ifade ediyordu. Şimdi bu ses, dijital yollarla, algoritmalarla, yapay zekâ destekli seslerle daha da geniş kitlelere ulaşabilir hale geldi. Yeter ki biz hakikatin sesi olmaya, ona kulak vermeye devam edelim.

Google Chrome’da ya da iPhone’un Safari’sinde bir butona basıp Yeni Asya’daki bir yazıyı dinlemek, belki sadece bir teknolojik kolaylık gibi görünebilir. Ama bu satırların arkasında yıllar süren bir sadakat, bir dava şuuru, bir fikir mücadelesi yatıyor. O yazılar sadece bilgi değil; bir duruş, bir iman, bir fikir ve bir medeniyetin kalbinden gelen titreşimlerdir.

Artık okuyamayan dinleyebilir. Gözleri yorulanlar kulaklarıyla duyabilir. Yazıya vakti olmayanlar, yolculukta, ev işinde, yolda, parkta... Fikirle ve imanla buluşabilir. Yeni Asya bu fırsatı değerlendirmeye çoktan başlamıştır bile. Çünkü o, her zaman “Hür düşüncenin fedakâr kalemi” olmuştur. Şimdi bu kalem, sese dönüşüyor.

Belki de artık sıra bizde…

Duyduklarımızı paylaşmakta, başkalarına ulaştırmakta, bu hizmeti daha çok gönüle duyurmakta daha fazla gayret zamanı. Unutmayalım… Hakikat ses ister.

Yeni Asya ve Risale-i Nur daima bu sesin tercümanı oldu. Şimdi o sesi daha çok kişi duyabilir.

Ne mutlu duyanlara. Ne mutlu dinletenlere. Ne mutlu hizmette hissesi olanlara.

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