Kur’ân-ı Kerîm, Meali ve Tefsiri

Bu hafta itibariyle sabırsızlıkla beklediğimiz eseri sonunda elimize almak nasip oldu. Elhamdülillah.

Yıllardan beri bizleri -hâşâ- “Kur’ân-ı Kerîm yerine Risale-i Nur okuyorsunuz” diye itham edenlere büyük bir cevap niteliği taşıyor. Geçenlerde yeni evli bir çifte oturmaya gittik. Öncesinde hangi kitabı götürelim diye düşünüyorduk. Hayat Ne Güzel, Mutlu Aile Modeli ve Gençlik Rehberi’ni vermeye karar verdik. Hediyelerimizi takdim ettik. Eve dönerken eşim evlerinde Kur’ân-ı Kerîm olmadığını söyledi. “En kısa zamanda Kur’ân-ı Kerîm hediye edelim.” dedi. Ben de “Tabiî ki” dedim. Üzerine böyle bir kampanya olunca hemen 3 tane sipariş verdim. Evet, malesef artık yeni evlerde kitap eksiği (Kur’ân-ı Kerîm dahil) çok. Bu eksikleri gidermemiz lâzım. Kur’ân-ı Kerîm’i en iyi meali ve tefsiri yanında iken anlayabiliriz. Yeni Asya yayın kuruluyla konuştuğumuzda kendilerinin yoğun çalışmalar sonucunda ortaya çıktığını söylediler. Yani elimizdeki eser büyük bir çaba sonucunda olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yayın kurulu eserin kâğıt kalitesinden de bahsettiler. Ayrıca Külliyat’ın yanında bütünleştirici, tamamlayıcı olacak şekilde cilt kullandıklarını söylediler. Maşallah. Kendilerini tebrik ediyorum. Çalışmalarının devamını diliyorum. Sizlere tavsiyem yıllardır insanlara anlatmaya çalıştığımız Risale-i Nur Kur’ân ayetlerinden süzülmüş katarat olduğunu bu eser ispat etmiş. Lütfen etrafımıza ilân ya da durumumuz var ise hediye edelim (düğün hediyesi olabilir). Tüm neşriyat ekibinden Allah razı olsun.

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