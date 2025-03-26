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26 MART 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Kadir Gecesini ihya etmek

Ahmet Cemil Çökren
26 Mart 2025, Çarşamba
Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece takvimler Kadir Gecesinin olduğunu söylüyor. Acaba doğru mu?

Sorunun cevabına geçmeden önce Kadir Suresi meâli ile yazımıza başlayalım;

1- Biz onu (Kur’ân’ı) Kadir Gecesinde indirdik.

2- Bilir misin nedir Kadir Gecesi?

3- Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır.

4- O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar.

5- O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.”1

Kadir Gecesi ayette de belirtildiği gibi, Kur’ân’ın semadan indirildiği gecedir. Yani çok önemli bir gecedir. Bu gece 1000 ay (83 yıl) dan daha hayırlıdır. Ama hangi gece olduğu belli değildir. İşte bundan sonra hadislere müracaat ediyoruz. 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm); “Kadir Gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan’ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O hâlde Kadir Gecesini arayan onu Ramazan’ın son yedi gecesinde arasın!”2 “Kadir Gecesini Ramazan’ın son on günü içinde arayınız!”3

“Kadir Gecesini Ramazan’ın son on günündeki tek gecelerde arayın!”4 “Abdullah ibni Ömer’den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (asm) “Kadir Gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.”5”6

Bediüzzaman Hazretleri Kastamonu Lâhikası’nda “Mübarek Ramazan’ın Leyle-i Kadir sırrıyla, seksenüç sene bir ömr-ü manevî kazandırması sırr-ı hikmetiyle ve Risale-i Nur’un şakirdlerindeki sırr-ı ihlâsla tesanüd ve iştirak-i a’mal-i uhrevî (manevî şirket) düsturuyla herbir sadık şakird, o fevkalâde manevî kazancı elde edeceğine gayet kuvvetli bir delili budur ki: Bu daire içinde kırk bin, belki yüz bin hâlis, hakikî mü’minlerin içinde hakikat-i Leyle-i Kadr’i elde edecek bir-iki, on-yirmi değil, belki yüzlerin elde etmesi ihtimali kavîdir. (kuvvetlidir)”7

Kadir Gecesini ihya edebilenlerden olma duasıyla, Allah’a emanet olun...

Dipnotlar:

1- Https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Kadir-suresi/6129/4-5-ayet-tefsiri

2- Buhârî, Leyletü’l-kadr 2

3 Buhârî, Leyletü’l-kadr 3

4- Buhârî, Leyletü’l-kadr 3

5- Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426

6- Https://www.islamveihsan.com/kadir-gecesi-ile-ilgili-ayet-ve-hadisler.html 

7- Kastamonu Lâhikası, s. 188.

 

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