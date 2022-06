10 tehlikeli mutfak hatası

Bazen yiyecekleri nasıl kullandığımız ve hazırladığımızla ilgili basit bir hata, ciddi hastalıklara yol açabilir.

ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi‘nin (CDC) gıda zehirlenmesinden kaçımak için önerilerini derledik: Çiğ et, tavuk, hindi veya yumurta yıkamak, mikropları lavabonuza, tezgahınıza ve mutfağınızdaki diğer yüzeylere yayabilir. Meyve ve sebzelerin kabuklarında mikroplar olabilir ve kabuklarını soyduğunuzda veya kestiğinizde bu mikropları kolayca içlerine aktarabilirsiniz. Soyacak olsanız bile tüm meyve ve sebzeleri akan suyun altında yıkayın. Pişmemiş un ve yumurtalar E. coli, Salmonella veya diğer zararlı bakterileri içerebilir. Un ve yumurtaları iyice pişirin. Yiyecekleri güvenli bir şekilde buzdolabında, soğuk suda veya mikrodalgada çözebilirsiniz. Çiğ et ve pişmiş et için daima ayrı tabaklar kullanın. Buzdolabının dışında 2 saat veya daha uzun süre bırakırsanız, bozulabilir.

