15 Ekim’den sonra grip vak’alarında artış olabilir

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Osman Erk, “15 Ekim’den sonra Covid-19 dışındaki üst solunum yolu enfeksiyonları ile grip vakalarında artış olabilir” uyarısını yaptı.

Milliyet’in haberine göre Erk maske, mesafe, hijyen kuralından tavizler verilmeye başlandığını belirterek, “Maskeleri çıkaranlarda grip vak’aları görmeye başladık. Sonuçta mevsimsel sezon başlamış oluyor. Vatandaşlar çok dikkatli olmalı. Şu an için bir grip salgınından söz etmesek de 15 Ekim’den sonra Covid-19 dışındaki üst solunum yolu enfeksiyonları ile grip vak’alarında artış olabilir. Covid-19 aşısının griple ilgili olmadığı bilinmeli. Bazı kişiler Covid-19 aşısının her hastalıktan koruyacağı düşüncesinde” dedi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok şunları söyledi: “Bu yıl grip vak’alarını geçen yıla oranla daha fazla sayıda ve daha şiddetli semptomlarla göreceğiz. Önümüzdeki kış döneminde influenza virüsünün her yıl gösterdiği değişikliğin iki katını göstermesi de söz konusu. Covid-19 pandemisinin ilk yılında maskelerden dolayı griple karşılaşmadık. Vücudumuz virüsle hiç karşılaşmadığından bağışıklığımız bir benzetme yapacak olursak tembelleşti”