2 sağlıkçıdan 1’i aşı olmayacak

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanı için aylar sonra Güney Kore’den aşı bulabildi, ancak yalnızca 600 bin doz alındı. Bu durumda 2 sağlıkçıdan 1’i aşı olamayacak” dedi.

Türkiye’de kronik hastalığı bulunan milyonlarca vatandaşın halen grip aşısı beklediğini hatırlatan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanı için aylar sonra Güney Kore’den aşı bulabildi ancak yalnızca 600 bin doz alındı. Bu durumda 2 sağlıkçıdan 1’i aşı olamayacak” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs pandemisi sürecinde yeterli grip aşısı temin etmediği gündeme gelmişti. Emir, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığı’ın ‘yeterli aşı temini yapmamasının’ sonucunu şöyle anlattı: “Türkiye’de 1 milyonun üzerinde sağlık çalışanının görev yaptığı göz önünde bulundurulduğunda mevcut tabloya göre yaklaşık 2 sağlık çalışanından 1’inin aşı olamayacağı ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, sağlık çalışanlarına ücretsiz aşılama programı ne zaman başlayacak ve aşılanacak sağlık personeli hangi kriterlere göre seçilecektir?”

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