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24 TEMMUZ 2026 CUMA - YIL: 57

“Ahlâksız programlara kim dur diyecek?”

24 Temmuz 2026, Cuma 00:17
TBMM Komisyonu’nda okul saldırılarının sebepleri ele alındı. Şiddeti özendiren gündüz kuşağı programları, mafya dizileri ve dijital içeriklere karşı daha etkin denetim çağrısı yapıldı.

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa milletvekillerini dinledi. AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı, okul olaylarının öncesinde alınan tedbirlerin yetersizliğinden bahsetti. “Bugün bir çocuğun yetişmesinde en büyük etken anne babasıdır, ailedir ve bir çocuğun gidişatını en iyi bilen de evdeki annedir. Bu yönde biz bir boşluk doğurduk” diyen Pınarbaşı, bu boşluğun “okul idarecilerinin problemli öğrencileri tespit etmesi” olduğunu, bu tespit sonrası aileyle irtibata geçilmesi gerektiğini belirtti.

“Gençleri şiddete teşvik ediyoruz”

Olaylar olduktan sonra alınacak tedbirlerin bir öneminin bulunmadığını dile getiren Pınarbaşı, “Bu olayların olacağı önceden belliydi çünkü okullarda ‘akran zorbalığı’ adı altında çeteleşme vardı, bunu görmek lazımdı, bunu önlemek lazımdı. Bu, ne sadece ailenin ne sadece okul idaresinin ne de toplumun... Hep birlikte sorumluluğu üstlenerek birbirimize topu ve görevi atmadan bunu önlemenin özelliğini yapmamız lazım” dedi. Televizyon dizilerine yönelik eleştirilerde bulunan Pınarbaşı, “Sabah programlarının, o ahlâksız programların kaldırılması gerekir. Toplumun halen sesine kulak vermiyoruz. Bu mafyavari dizilerin kaldırılması gerekir, kısıtlanması gerekir. Biz gençleri buna teşvik ediyoruz, sorumlusu bizleriz. O zaman, Komisyon güzel bir karar alsın, bu tür dizilerin yayınlanmasını engellesin” diye konuştu.

“Şiddeti ekran ve dijital medya besliyor”

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, okullarda alınacak güvenlik tedbirlerinin saldırıları önlemekte çözüm olmayacağını söyledi. Televizyon dizilerini eleştiren Öztunç, “Dizi izliyorsun, adam bir dizi içerisinde 5 defa evleniyor, boşanıyor, 20 kişiyi öldürüyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil, ne ararsanız var, her türlü rezillik var. Durdurulmalı mı? Evet, durdurulmalı. RTÜK de burada, RTÜK’e görev düşüyor, RTÜK işi gücü bırakmış, muhalefetle uğraşıyor yani” dedi.  Öztunç şunları söyledi: “Artık dijital medya üzerinden yeni nesil çeteler var, Daltonlar maltonlar işte, görüyorsunuz, internet üzerinden adam birbirini tanımıyor, tetikçi tutuyor, parayı yatırıyor, adam vurduruyor, bilmem ne yapıyor. Bunları kesmek gerekiyor.”

AA

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