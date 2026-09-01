Meyve sularında tatlandırıcı yasaklanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görüşe açılan tebliğ taslağıyla; konsantre, püre ve toz ürünler dahil olmak üzere meyve sularında tatlandırıcı kullanımı yasaklanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği’nde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan tebliğ taslağı iş dünyası ve sektör temsilcilerinin görüşüne sunuldu. Ekonomim'in haberine göre taslağın 6. maddesinde yer alan düzenlemeyle, doğrudan veya konsantreden üretilen meyve suları, meyve suyu konsantresi, meyve suyu tozu, su ile ekstrakte edilen meyve suları ve doğasından gelen şekeri azaltılmış meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanıyor. Yeni tebliğ taslağıyla birlikte litresinde veya porsiyonunda doğasından gelen şekerin en az yüzde 30'u işlemle azaltılmış meyve suları da mevzuata dâhil edildi. Sektör paydaşları tebliğ taslağına ilişkin görüş ve önerilerini 25 Eylül tarihine kadar Tarım ve Orman Bakanlığına iletebilecek. Haber Merkezi

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