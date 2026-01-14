"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Bu çocuklar hepimizin

14 Ocak 2026, Çarşamba 14:24
Türkiye’de cezaevlerinde bulunan 12-18 yaş arası 4 bin 800 çocuğun yüzde 70’i hüküm giymeden tutuklu. Gençlik Merkezi Programı, risk altındaki çocukların adlî sisteme hiç girmemesini sağlayarak dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Türkiye’DE cezaevlerinde 12-18 yaş arasında 4 bin 800 çocuk bulunuyor. Bunların yüzde 70’i tutuklu yargılanıyor. Tahliye olan çocukların önemli bir kısmı da eğitim, istihdam, barınma gibi konularda hiçbir destek alamadıkları için yeniden suça karışarak cezaevine giriyor. Cumhuriyet’in haberine göre Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı’nın (TÇYÖV) yürüttüğü Gençlik Merkezi Programı’nın (GEM) risk altındaki çocukların adalet sistemine girmesini önlediğini gösteren bir rapor kamuoyuna sunuldu. 21 çocukla yapılan çalışma sonrası hazırlanan ‘izleme değerlendirme raporu’na göre, programa katılan çocukların risk alma davranışlarında azalma görüldü.

Devlet, modeli sahiplensin

İzleme değerlendirme sorumlusu Elif Bekler, Gençlik Merkezi sorumlusu Büşra Çelik ve genel koordinatör Merve Merdane tarafından yazılan raporun sunumu, vakfın Kadıköy’deki merkezinde yapıldı. Vakıf yönetim kurulu başkanı Selmin Cansu Demir, GEM’in 30 yıldır sürdürüldüğünü hatırlatarak “Programın işe yaradığını bilimsel bir çalışmayla da göstermek istedik. Devlet, modeli sahiplensin istiyoruz” dedi.

Raporda çarpıcı sonuçlar

Dönem boyunca GEM’e katılan hiçbir çocuk, çocuk adalet sistemine dahil olmadı. Bu sonuç, GEM’in temel amacına ulaştığını açık biçimde gösteriyor. Risk Alma Davranışları Anketi bulgularına göre çocukların yüzde 50’sinden fazlası 6 risk alma davranışı kategorisinde daha az sayıda risk alma davranışı göstermiş ve davranış sıklığını arttırmamış. Yüksek risk grubundaki çocukların yüzde 78’inin gösterdiği risk alma davranışlarında azalma eğilimi görülmüş.

“Önceden Çok Utangaçtım…”

Programa katılan çocuklar yaşadıkları değişimi şu sözlerle anlattı: “Önceden sınıfta konuşamazdım, şimdi daha rahatım.”, “Üstesinden geldikçe daha güçlü hissediyorum.”

“Aile susarsa, tehlike konuşur” 

Ankara Gençlik Gönüllüleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Aile Susarsa, Tehlike Konuşur: Çocuklarımıza Sahip Çıkalım” konulu konferansta uyuşturucu ile mücadelenin sadece polisiye tedbirlerle değil, topyekûn bir toplumsal seferberlikle mümkün olduğu vurgulandı. Toplumun temel taşı olan ailenin önemine dikkat çeken İlahiyatçı, araştırmacı ve yazar Ayşe Sucu, “Bir toplumu ayakta tutan kadındır, annedir. Uyuşturucu illetiyle mücadelede en büyük güç, Türk kadınının feraseti ve koruyucu kalkanıdır" diyerek annelerin bu süreçteki kritik rolüne vurgu yaptı.

Ankara - Adnan Solmaz

